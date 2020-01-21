Украинский политзаключенный может потерять слух из-за работников российского СИЗО

Айдер Азаматов сообщил о том, что его подзащитному Арсену Джеппарову не оказывают должной медицинской помощи. Адвокат подал ряд жалоб к российским властям.

Об этом Айдер Азаматов написал в своем сообщении на Facebook.

Адвокат сообщает, что работники СИЗО-4 Ростовской области, куда направили Арсена Джеппарова, не оказывают его подзащитному надлежащей медицинской помощи. Заключенный страдает от боли в области сердца и даже может потерять слух.

Читайте также: Украинцу Джеппарову не оказывают медицинскую помощь, – Денисова

Из-за халатного отношения СИЗО-4 в этой ситуации Арсен может потерять слух, и есть вероятность заражения крови. Как я писал ранее, все это последствия появления за правым ухом Арсена фурункула, который уже начал гноиться, что вызвало сильные головные боли, появились боли в области сердца, которые также отражаются на его левой руке,

– написал Айдер Азаматов в заметке.

Из-за угрозы жизни задержанному и халатного отношения работников СИЗО, адвокат направил ряд жалоб в Генеральную прокуратуру России, прокуратуру Ростовской области и в Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Ростовской области, а также обращение к уполномоченному по правам человека в России Татьяны Москальковой, председателю Общественной наблюдательной комиссии по Ростовской области Игорю Омельченко, а также заявление начальнику СИЗО-4 Есауленку Александру Александровичу с требованием немедленно направить Арсена Джеппарова на медицинское освидетельствование в медицинскую организацию государственной или иной системы здравоохранения.

Кто такой Арсен Джеппаров?

Арсен Джеппаров – фигурант дела "Хизб ут-Тахрир", по котором в России посадили еще пятерых людей. Ранее Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщала о том, что у Джаппарова появилась опухоль на нижней челюсти, из-за чего он не может открывать рот и глотать.

Джаппарова вместе с Рефатом Алимовым, Эмир-Усеином Куку, Муслимом Алиевым, Инвером Бекировым и Вадимом Сируком задержали в 2016 году. Их обвиняют в причастности к запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир". 12 ноября Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил шестерых задержанных к заключению в колонии. На самый длинный срок осудили Инвера Бекирова, который получил 18 лет.

Больше на эту тему: ФСБ задержала еще одного украинца в Крыму

Что такое "Хизб ут-Тахрир"?Хизб ут-Тахрир аль-Ислами – исламская политическая организация. С 14 февраля 2003 года Верховный суд РФ признал организацию террористической и запретил ее деятельность на территории Российской Федерации. В октябре 2008 года Национальный антитеррористический комитет сообщил, что за год был привлечен к ответственности 31 член группировки в Татарстане, Башкортостане, Курганской и Челябинской областях.

Читайте также: Крымские пленники, которых продолжает незаконно удерживать Россия: поименный список