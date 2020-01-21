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      Український політв'язень може втратити слух через працівників російсього СІЗО

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      Арсен Джеппаров – фігурант справи "Хізб ут-Тахрір" / atr.ua

      Айдер Азаматов повідомив про те, що його підзахисному Арсену Джеппарову не надають належної медичної допомоги. Адвокат подав ряд скарг до російської влади.

      Про це Айдер Азаматов написав у своєму дописі на Facebook.

      Адвокат повідомляє, що працівники СІЗО-4 Ростовської області, куди направили Арсена Джеппарова, не надають його підзахисному належної медичної допомоги. Ув’язнений страждає від болі в області серця та навіть може втратити слух.

      Читайте також: українцю Джеппарову не надають медичну допомогу, – Денісова

      Через недбале ставлення СІЗО-4 в цій ситуації, Арсен може втратити слух і є ймовірність зараження крові. Як я писав раніше, все це наслідки появи за правим вухом Арсена фурункула, який вже почав гноїтися, що викликало сильні головні болі, з’явилися болі в області серця, які також відображаються на його лівій руці,
      – написав Айдер Азаматов у дописі. 

      Через загрози життю затриманому та халатне ставлення працівників СІЗО, адвокат направив ряд скарг до Генеральної прокуратури Росії, прокуратури Ростовської області і в Головне управління Федеральної служби виконання покарань Росії у Ростовській області, а також звернення до уповноваженого з прав людини в Росії Тетяни Москалькової, голові Громадської наглядової комісії по Ростовській області Ігорю Омельченку, а також заяву начальнику СІЗО-4 Єсауленку Олександру Олександровичу з вимогою негайно направити Арсена Джеппарова на медичний огляд в медичну організацію державної чи іншої системи охорони здоров’я.

      Хто такий Арсен Джеппаров?

      Арсен Джеппаров – фігурант справи "Хізб ут-Тахрір", за якою в Росії ув’язнили ще п’ятьох людей. Раніше Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомляла про те, що в Джаппарова з’явилася пухлина на нижній щелепі, через що він не може відкривати рота та ковтати.

      Джаппарова разом з Рефатом Алімовим, Емір-Усеіном Куку, Муслімом Алієвим, Інвером Бекіровим та Вадимом Сіруком затримали у 2016 році. Їх звинувачують у причетності до забороненої у Росії організації "Хізб ут-Тахрір". 12 листопада Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив  шістьох затриманих до ув’язнення в колонії. На найдовший термін засудили Інвера Бекірова, який отримав 18 років.

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      Що таке "Хізб ут-Тахрір"?
      Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі – ісламська політична організація. З 14 лютого 2003 року Верховний суд РФ визнав організацію терористичною та заборонив її діяльність на території Російської Федерації. У жовтні 2008 року Національний антитерористичний комітет повідомив, що за рік було притягнуто до відповідальності 31 члена угрупування в Татарстані, Башкортостані, Курганській та Челябінській областях.

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України Окуповані території Новини політики Кримські татари Україна – Росія СІЗО Людмила Денісова Українці в полоні РФ
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