Український політв'язень може втратити слух через працівників російсього СІЗО

Айдер Азаматов повідомив про те, що його підзахисному Арсену Джеппарову не надають належної медичної допомоги. Адвокат подав ряд скарг до російської влади.

Про це Айдер Азаматов написав у своєму дописі на Facebook.

Адвокат повідомляє, що працівники СІЗО-4 Ростовської області, куди направили Арсена Джеппарова, не надають його підзахисному належної медичної допомоги. Ув’язнений страждає від болі в області серця та навіть може втратити слух.

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Через недбале ставлення СІЗО-4 в цій ситуації, Арсен може втратити слух і є ймовірність зараження крові. Як я писав раніше, все це наслідки появи за правим вухом Арсена фурункула, який вже почав гноїтися, що викликало сильні головні болі, з’явилися болі в області серця, які також відображаються на його лівій руці,

– написав Айдер Азаматов у дописі.

Через загрози життю затриманому та халатне ставлення працівників СІЗО, адвокат направив ряд скарг до Генеральної прокуратури Росії, прокуратури Ростовської області і в Головне управління Федеральної служби виконання покарань Росії у Ростовській області, а також звернення до уповноваженого з прав людини в Росії Тетяни Москалькової, голові Громадської наглядової комісії по Ростовській області Ігорю Омельченку, а також заяву начальнику СІЗО-4 Єсауленку Олександру Олександровичу з вимогою негайно направити Арсена Джеппарова на медичний огляд в медичну організацію державної чи іншої системи охорони здоров’я.

Хто такий Арсен Джеппаров?

Арсен Джеппаров – фігурант справи "Хізб ут-Тахрір", за якою в Росії ув’язнили ще п’ятьох людей. Раніше Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомляла про те, що в Джаппарова з’явилася пухлина на нижній щелепі, через що він не може відкривати рота та ковтати.

Джаппарова разом з Рефатом Алімовим, Емір-Усеіном Куку, Муслімом Алієвим, Інвером Бекіровим та Вадимом Сіруком затримали у 2016 році. Їх звинувачують у причетності до забороненої у Росії організації "Хізб ут-Тахрір". 12 листопада Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив шістьох затриманих до ув’язнення в колонії. На найдовший термін засудили Інвера Бекірова, який отримав 18 років.

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Що таке "Хізб ут-Тахрір"?

Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі – ісламська політична організація. З 14 лютого 2003 року Верховний суд РФ визнав організацію терористичною та заборонив її діяльність на території Російської Федерації. У жовтні 2008 року Національний антитерористичний комітет повідомив, що за рік було притягнуто до відповідальності 31 члена угрупування в Татарстані, Башкортостані, Курганській та Челябінській областях.

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