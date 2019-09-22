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      Украинский скандал в США: Байден призвал расследовать давление Трампа на Зеленского

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      Джо Байден
      Джо Байден / AP

      Бывший вице-президент США и один из кандидатов на пост президента от Демократической партии Джо Байден призвал провести расследование относительно возможного давления действующего главы государства Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского.

      Во время агитациийнои встречи со своими сторонниками кандидат в президенты назвал действия Трампа "злоупотреблением властью", сообщает The Guardian. Байден считает, что действующий глава Белого дома не пренебрегать ни одной возможностью чтобы запятнать его.

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      Это чрезмерное злоупотребление властью – позвонить по телефону иностранному лидеру, который ищет помощи у Соединенных Штатов, и расспрашивать обо мне,
      – сказал Байден.

      Он также призвал избирателей отстранить Трампа, но не упомянул об Украине, и прекратить его злоупотребления властью.

      До этого кандидат на пост президента от Демократической партии призвал Трампа обнародовать расшифровку разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

      Сам Трамп отрицает давление на украинского президента Владимира Зеленского. Так, недавно Трамп в своем твиттере отметил, что имел прекрасную беседу с Зеленским и не давил на него в деле расследования в отношении сына ексвицепрезидента США Джо Байдена.

      Что известно об украинском скандале в США?Накануне в Соединенных Штатах разразился громкий скандал из-за доноса американского разведчика, который касался разговора президента Дональда Трампа и иностранного лидера об Украине. Вероятнее всего, речь идет о разговоре Трампа с Зеленским.

      Американские СМИ писали, что Трамп пытается заставить Зеленского вмешаться в президентские выборы в США, запланированные на 2020 год. Речь идет об открытии дела в отношении сына главного конкурента Трампа на пост президента США от Демократической партии Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.

      Впоследствии Байден выразил требование, чтобы действующий американский лидер обнародовал расшифровку разговора с Зеленским. По его словам, Трамп "использует влияние и ресурсы США для давления на суверенное государство – партнера, который до сих пор подвергается прямому нападению со стороны России, заставляя Украину нарушать верховенство права и надеясь извлечь из этого политическую выгоду".

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      Теги: Скандал Владимир Зеленский Дональд Трамп Новости США Новости политики
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