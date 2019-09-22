Український скандал у США: Байден закликав розслідувати тиск Трампа на Зеленського

Колишній віцепрезидент США та один із кандидатів на посаду президента від Демократичної партії Джо Байден закликав провести розслідування щодо можливого тиску чинного глави держави Дональда Трампа на українського колегу Володимира Зеленського.

Під час агітаціїйної зустрічі зі своїми прихильниками кандидат у президенти назвав дії Трампа "зловживанням владою", повідомляє The Guardian. Байдена вважає, що чинний очільник Білого дому не знехтує жодною можливістю аби заплямувати його.

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Це надмірне зловживання владою – подзвонити по телефону іноземному лідеру, який шукає допомоги у Сполучених Штатів, і розпитувати про мене,

– сказав Байден.

Він також закликав виборців відсторонити Трампа, але не згадав про Україну, і припинити його зловживання владою.

До цього кандидат на посаду президента від Демократичної партії закликав Трампа оприлюднили розшифровку розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Сам Трамп заперечує будь-який тиск на українського президента Володимира Зеленського. Так, нещодавно Трамп у своєму твіттері зауважив, що мав чудову бесіду із Зеленським і не тиснув на нього у справі розслідування щодо сина ексвіцепрезидента США Джо Байдена.

Що відомо про український скандал у США? Напередодні у Сполучених Штатах вибухнув гучний скандал через донос американського розвідника, що стосувався розмови президента Дональда Трампа та іноземного лідера про Україну. Найімовірніше, йдеться про розмову Трампа з Зеленським.



Американські ЗМІ писали, що Трамп намагається змусити Зеленського втрутитися в президентські вибори в США, що заплановані на 2020 рік. Йдеться про відкриття справи щодо сина головного конкурента Трампа на пост президента США від Демократичної партії Джо Байдена та його ролі в українській газовій компанії.



Згодом Байден висловив вимогу, аби чинний американський лідер оприлюднив розшифровку розмови з Зеленським. За його словами, Трамп "використовує вплив і ресурси США для тиску на суверенну державу – партнера, яка досі зазнає прямого нападу з боку Росії, змушуючи Україну порушувати верховенство права і сподіваючись отримати з цього політичну вигоду".