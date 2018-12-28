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      Украинский стартап 3DLook: как легко покупать одежду в интернете

      Сделано в Украине 18 Читати новину українською

      Накручивать километры в торговом центре любят далеко не все, другое дело – на любимом диване листать страницы интернет-магазина и откладывать вещи в виртуальную корзину.

      По количеству продаж одежда занимает вторую позицию после бытовой техники и электроники. Но если со смартфоном или утюгом все просто, то с одеждой всегда есть страх ошибиться с размером.

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      Чтобы это не отпугивало клиентов, продавцы берут финансовые риски на себя – сами покрывают расходы на возвращение. И суммы здесь немалые. Американцы подсчитали, что за год производители и продавцы теряют 30 миллиардов долларов, за то, что одежда не подошла по размеру.

      Український стартап 3DLook
      Украинский стартап 3DLook

      Печальную статистику может изменить украинский стартап. 3DLook сделает цифровую модель вашего тела, при чем ему не нужны высокотехнологичные лазерные сканеры.

      Достаточно и обычного смартфона – клиенту нужно сделать всего 2 фото – в профиль и анфас – и ввести свой рост. Раздеваться не нужно, технология сумеет распознать ваши формы даже под футболкой.

      Цифрова модель тіла для шопінгу онлайн
      Цифровая модель тела для шопинга онлайн

      Из двух фотографий программа создаст 3-д модель тела и определит более 30 его параметров. Запоминать эти цифры вам не нужно – украинцы ведут переговоры с крупными брендами, чтобы эта аппликация уже была на их сайте и помогала подбирать одежду именно под вашу фигуру.

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      Подобный стартап уже приобрел Amazon, поэтому разработчики "Три де лука" рассчитывают, что вскоре и другие крупные продавцы возьмут с него пример, и такая технология станет привычной для всех интернет-магазинов.

      Теги: Новости Украины Мода Стартап Сделано в Украине
      Источник: 24 канал
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