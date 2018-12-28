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      Український стартап 3DLook: як легко купувати одяг в інтернеті

      Зроблено в Україні 122 Читать новость на русском

      Накручувати кілометри в торговому центрі люблять далеко не всі, інша справа – на улюбленому дивані гортати сторінки інтернет-магазину і відкладати речі у віртуальний кошик.

      За кількістю продажів одяг займає другу позицію після побутової техніки та електроніки. Але якщо зі смартфоном чи праскою все просто, то з одягом завжди є страх помилитися з розміром.

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      Аби це не відлякувало клієнтів, продавці беруть фінансові ризики на себе – самі покривають витрати на повернення. І суми тут чималі. Американці підрахували, що за рік виробники та продавці втрачають 30 мільярдів доларів, через те, що одяг не підійшов за розміром.

      Український стартап 3DLook
      Український стартап 3DLook

      Сумну статистику може змінити український стартап. 3DLook зробить цифрову модель вашого тіла, при чому йому не потрібні високотехнологічні лазерні сканери.

      Достатньо і звичайного смартфона – клієнту треба зробити всього-на-всього 2 фото – у профіль та анфас – і ввести свій зріст. Роздягатись не потрібно, технологія зуміє розпізнати ваші форми навіть під футболкою.

      Цифрова модель тіла для шопінгу онлайн
      Цифрова модель тіла для шопінгу онлайн

      З двох фотографій програма створить 3-де модель тіла та визначить понад 30 його параметрів. Запам’ятовувати ці цифри вам не потрібно – українці ведуть перемовини з великими брендами, щоб ця аплікація вже була на їхньому сайті і допомагала підбирати вбрання саме під вашу фігуру.

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      Подібний стартап уже придбав Amazon, тож розробники "Три де луку" розраховують, що незабаром й інші великі продавці візьмуть з нього приклад, і така технологія стане звичною для усіх інтернет-магазинів.

      Теги: Новини України Зроблено в Україні Стартап Мода
      Джерело: 24 канал
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