Украинский военный получил ранения после объявления перемирия на Донбассе

Несмотря на общее решение Трехсторонней контактной группы о перемирии, российско-оккупационные войска сегодня не прекратили обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня ранения получил один военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

В общем после 00:00 5 марта, когда должно было начаться перемирие, боевики совершили три прицельные обстрела укреплений сил АТО. Об этом сообщили в штабе АТО.

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На Луганском направлении противник вел огонь из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия по нашим опорным пунктам вблизи Счастья. С минометов калибра 82-мм и крупнокалиберных пулеметов враг нарушал перемирие неподалеку Троицкого.

На Донецком направлении оккупанты применили гранатометы и стрелковое оружие в районе Новотроицкого.

Напомним, ранее военнослужащие 57 отдельной мотопехотной бригады сообщили, что захватили в плен на Донбассе гражданина Российской Федерации, у которого оказались так называемые "документы ДНР". Впоследствии стали известны детали боя, в котором взяли в плен боевика.