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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Украинский военный получил ранения после объявления перемирия на Донбассе

96 Читати новину українською
На фронте раненый после объявления перемирия
На фронте раненый после объявления перемирия

Несмотря на общее решение Трехсторонней контактной группы о перемирии, российско-оккупационные войска сегодня не прекратили обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня ранения получил один военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

В общем после 00:00 5 марта, когда должно было начаться перемирие, боевики совершили три прицельные обстрела укреплений сил АТО. Об этом сообщили в штабе АТО.

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На Луганском направлении противник вел огонь из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия по нашим опорным пунктам вблизи Счастья. С минометов калибра 82-мм и крупнокалиберных пулеметов враг нарушал перемирие неподалеку Троицкого.

На Донецком направлении оккупанты применили гранатометы и стрелковое оружие в районе Новотроицкого.

Напомним, ранее военнослужащие 57 отдельной мотопехотной бригады сообщили, что захватили в плен на Донбассе гражданина Российской Федерации, у которого оказались так называемые "документы ДНР". Впоследствии стали известны детали боя, в котором взяли в плен боевика.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе АТО
Источник: 24 Канал
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