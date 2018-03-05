Український військовий отримав поранення після оголошення перемир’я на Донбасі

Незважаючи на спільне рішення Тристоронньої контактної групи щодо перемир’я, російсько-окупаційні війська сьогодні не припинили обстрілів позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню поранення зазнав один військовослужбовець Збройних Сил України.

Загалом після 00:00 5 березня, коли мало розпочатися перемир’я, бойовики здійснили три прицільні обстріли укріплень сил АТО. Про це повідомили у Штабі АТО.

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На Луганському напрямку противник вів вогонь з 82-мм мінометів, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї по наших опорних пунктах поблизу Щастя. З мінометів калібру 82-мм та великокаліберних кулеметів ворог порушував перемир’я неподалік Троїцького.

На Донецькому напрямку окупанти застосували гранатомети і стрілецьку зброю у районі Новотроїцького.

Нагадаємо, раніше військовослужбовці 57 окремої мотопіхотної бригади повідомили, що захопили в полон на Донбасі громадянина Російської Федерації, в якого виявилися так звані "документи ДНР". Згодом стали відомі деталі бою, в якому взяли в полон бойовика.