Украинский воин получил ранения на Донбассе: как прошли сутки

В течение суток 12 марта вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный получил ранения.

Оккупанты обстреливали наши позиции из запрещенного минскими соглашениями оружия, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В пресс-штабе ООС также сообщили об отмеченной работе снайперской пары.

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Два обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно вблизи:

Водяного;

Песков.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрела наших позиций неподалеку от:

Зайцева;

Луганского.

С начала этих суток российские оккупационные войска уже выпустили 11 мин по позициям защитников Лебединского. За текущие сутки потерь нет.

Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты ежедневно продолжают обстреливать Донбасс. Только с начала 2020 года погибли 23 военных – поименный список здесь.



Карта оккупированных территорий на Донбассе / Инфографика 24 канала