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      Украинский воин получил ранения на Донбассе: как прошли сутки

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      В течение суток 12 марта вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный получил ранения.

      Оккупанты обстреливали наши позиции из запрещенного минскими соглашениями оружия, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В пресс-штабе ООС также сообщили об отмеченной работе снайперской пары.

      Важно Российские снайперы сдают экзамены на Донбассе: возле Зайцева ранили украинского защитника

      Два обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно вблизи:

      • Водяного;
      • Песков.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрела наших позиций неподалеку от:

      • Зайцева;
      • Луганского.

      С начала этих суток российские оккупационные войска уже выпустили 11 мин по позициям защитников Лебединского. За текущие сутки потерь нет.

      Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты ежедневно продолжают обстреливать Донбасс. Только с начала 2020 года погибли 23 военных – поименный список здесь.

      карта окупованих територій на Донбасі
      Карта оккупированных территорий на Донбассе / Инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости России Украина – Россия Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Украины Новости Луганска Новости Донецка
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