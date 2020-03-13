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      Український воїн отримав поранення на Донбасі: як минула доба

      - Читать новость на русском
      Як минула доба на Донбасі / 24 канал

      Упродовж доби 12 березня збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Один український військовий отримав поранення.

      Окупанти обстрілювали наші позиції із забороненої мінськими угодами зброї, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У пресцентрі штабу ООС також повідомили про відмічену роботу снайперської пари.

      Важливо Російські снайпери складають іспити на Донбасі: біля Зайцевого поранили українського захисника

      Два обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", в саме поблизу:

      • Водяного;
      • Пісків.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 2 обстріли наших позицій неподалік:

      • Зайцевого;
      • Луганського.

      З початку доби 13 березня російські окупаційні війська уже випустили 11 мін по позиціях захисників Лебединського. За поточну добу втрат немає.

      Незважаючи на режим припинення вогню, окупанти щодня продовжують обстрілювати Донбас. Лише від початку 2020 року загинули 23 військових поіменний список тут.

      карта окупованих територій на Донбасі
      Карта окупованих територій на Донбасі / Інфографіка 24 каналу

      Відставити паніку: як пережити карантин через коронавірус в Україні
      сьогодні
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Новини Луганська Новини Донецька
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