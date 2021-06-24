С украинским флагом в руках: донецкий блогер извинился – видео

Блогер Антон Громов, приехавший с оккупированных территорий, извинился за свои слова о "е*аной Украине". Он сделал это, держа государственный флаг в руках.

Громов сказал, что это не его позиция, а высказался он на эмоциях. Утверждает, что выставил в сеть свое заявление, потому что не подумал.

Кстати Остаюсь в е*аной Украине, – блогер, который приехал с оккупированных территорий, влип в скандал

Я – украинец. Я – с рождения украинец,

– говорит блогер.

Громов добавил, что когда началась война на Донбассе, он забрал бабушку и поехал с оккупированной территории. В конце он поблагодарил Украину за пенсионные и другие ресурсы, которые помогали ему здесь жить.

Предыдущее заявление Громова

Он опубликовал в инстаграме оскорбительное заявление об Украине.

Блогер бранно кричал: "Нет них*я, нет прав, ничего нет. Что в итоге, блять? Я, бл*ть, остаюсь в этой е*аной Украине. Сниму, с*ка, квартиру нормальную себе и буду бл*ть сидеть здесь, бл*ть. Е*аную пару запусков".

сидеть здесь, Е*аную пару запусков". Впоследствии Громов извинился за оскорбления в сторону Украины и сказал, что забирает свои слова обратно.

Кто такой Антон Громов