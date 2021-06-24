С украинским флагом в руках: донецкий блогер извинился – видео

24 июня 2021 , 17:19
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Источник:

телеграм-канал "Катарсис"

Блогер Антон Громов, приехавший с оккупированных территорий, извинился за свои слова о "е*аной Украине". Он сделал это, держа государственный флаг в руках.

Громов сказал, что это не его позиция, а высказался он на эмоциях. Утверждает, что выставил в сеть свое заявление, потому что не подумал.

Кстати Остаюсь в е*аной Украине, – блогер, который приехал с оккупированных территорий, влип в скандал

Я – украинец. Я – с рождения украинец,
– говорит блогер.

Громов добавил, что когда началась война на Донбассе, он забрал бабушку и поехал с оккупированной территории. В конце он поблагодарил Украину за пенсионные и другие ресурсы, которые помогали ему здесь жить.

Предыдущее заявление Громова

  • Он опубликовал в инстаграме оскорбительное заявление об Украине.
  • Блогер бранно кричал: "Нет них*я, нет прав, ничего нет. Что в итоге, блять? Я, бл*ть, остаюсь в этой е*аной Украине. Сниму, с*ка, квартиру нормальную себе и буду бл*ть сидеть здесь, бл*ть. Е*аную пару запусков".
  • Впоследствии Громов извинился за оскорбления в сторону Украины и сказал, что забирает свои слова обратно.

Кто такой Антон Громов

  • У Громова есть закрытая страница в инстаграме. Там только 812 подписчиков.
  • Кроме того, парень ведет телеграм-канал "Полезняк от Громова". Он утверждает, что является 22-летним миллионером и утверждает, что делится полезными финансовыми советами.
  • По словам парня, в 2020 году он заработал почти 6 миллионов рублей на блогах в российской соцсети "ВКонтакте" и якобы помогает зарабатывать "другим".
Автор: Ольга Музика