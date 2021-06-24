Громов сказав, що це не його позиція, а висловився він на емоціях. Стверджує, що виставив у мережу свою заяву, бо не подумав.
До речі Залишаюся в ї*аній Україні, – блогер приїхав з окупованих територій і влип у скандал
Я – українець. Я – з народження українець,
– каже блогер.
Громов додав, що коли почалась війна на Донбасі, він забрав бабусю та поїхав з окупованої території. Наприкінці він подякував Україні за пенсійні та інші ресурси , які допомагали йому тут жити.
Попередня заява Громова
- Він опублікував в інстаграмі образливу заяву про Україну.
- Блогер лайливо кричав: "Немає ніх*я, немає прав, нічого немає. Що у підсумку, бл*ть? Я, бл*ть, залишаюся у цій ї*аній Україні. Зніму, с*ка, квартиру нормальну собі і буду бл*ть сидіти тут, бл*ть. Ї*ану пару запусків".
- Згодом Громов вибачився за образи у бік України та сказав, що забирає свої слова назад.
Хто такий Антон Громов
- У Громова є закрита сторінка в інстаграмі. Там тільки 812 підписників.
- Крім того, хлопець веде телеграм-канал "Полезняк от Громова". Він стверджує, що є 22-літнім мільйонером й запевняє, що ділиться корисними фінансовими порадами.
- За словами хлопця, у 2020 році він заробив майже 6 мільйонів рублів на блогах у російській соцмережі "ВКонтакте" й нібито допомагає заробляти "іншим".