В Украине могут упростить выезд за границу мужчинам до 24 лет: кого это касается

Депутаты Верховной Рады разрабатывают законопроект, который позволит украинским мужчинам 18 и 24 лет пересекать границу. Это касается студентов, которые учатся в других странах.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата Руслана Горбенко в эфире Новости.Live. Отмечается, что этот закон решит проблему с паспортами и военным учетом.

Читайте также "Все равны": Лубинец отреагировал на проблемы с выдачей паспортов для 18-летних за рубежом

Кому могут разрешить выезжать за границу

Законопроект будет предусматривать свободный выезд за границу для украинцев 18 – 24 лет, которые учатся в иностранных учебных заведениях.

Что касается ребят в возрасте от 18 до 24 – 25 лет – они не мобилизуются – есть предложение и в Верховной Раде разрабатывается законопроект, что если они учатся за рубежом, то предоставить им возможность свободно пересекать границу во время их обучения,

– сказал Руслан Горбенко.

По словам нардепа, в случае принятия этот закон даст украинцам право получить все справки в сервисных центрах и стать на учет, как этого требует закодавство.

К слову, ранее Верховная Рада проголосовала за законопроект, благодаря которому граждане Украины после достижения 17-летнего возраста автоматически будут становиться на воинский учет. Соответствующую инициативу поддержали в первом чтении.