Об этом 24 Каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. Он объяснил, просчитывала ли Украина возможные сценарии с применением Россией ядерного оружия.

Смотрите также "Подтверждения о перемещении ядерки нет": чем занимаются российские военные в Беларуси

Угрозы Запада

Своим ядерным шантажом Россия преследует две цели. Во-первых, происходит эскалация угроз Запада на фоне предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе. Страна-агрессор нарушает базовые функции безопасности, действовавшие еще после Холодной войны. Речь идет о ядерном разоружении постсоветских стран.

"Один из пунктов, который планируется на саммите НАТО – глобальная система безопасности и повышения обороноспособности восточного фланга НАТО. Второй пункт – предложение Германии по созданию единого пространства системы противовоздушной обороны. На этом фоне проигнорировать и сказать, что ядерка в Беларуси не имеет никакого значения, – невозможно", – отметил военный эксперт.

Александр Мусиенко о ядерных угрозах России: смотреть видео

Во-вторых, ядерный шантаж – попытка России остановить украинское контрнаступление, что было очень прогнозируемо. В частности, повлиять на партнеров и их помощь. Но и этот план оккупантов провалился.

Я уверен, что все риски, которые могут быть, просчитывались Украиной во время контрнаступательных действий. Если бы мы понимали, что есть риск применения тактического ядерного оружия, если мы зайдем на Юг и деоккупируем Крым, пожалуй, никто бы этого не планировал и наступление не началось. Очевидно это учтено и мы продолжаем действовать,

– объяснил Мусиенко.

Истерия продолжится

Россияне продолжат спекулировать темой ядерного оружия, уверен Александр Мусиенко. Но для Украины важны не они, а ситуация на ЗАЭС.

"Заметьте, как это активизировалось после заявления, что Украина освободила населенный пункт Пятихатки. Видимо, вряд ли кто в США найдет его на карте, но найдут ЗАЭС и увидят, что движение украинских войск может быть продолжено туда. Соответственно, россияне почти сразу распространили эту информацию", – предположил военный эксперт.

Поэтому стоит быть готовыми к российским информационным "вбросам" относительно "грязной бомбы", которую "готовит" Украина и подобных историй – это все провокация врага и шантаж с целью остановить контрнаступление.

Российское ядерное оружие в Беларуси: что известно