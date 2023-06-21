Об этом 24 Каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. Он объяснил, просчитывала ли Украина возможные сценарии с применением Россией ядерного оружия.
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Угрозы Запада
Своим ядерным шантажом Россия преследует две цели. Во-первых, происходит эскалация угроз Запада на фоне предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе. Страна-агрессор нарушает базовые функции безопасности, действовавшие еще после Холодной войны. Речь идет о ядерном разоружении постсоветских стран.
"Один из пунктов, который планируется на саммите НАТО – глобальная система безопасности и повышения обороноспособности восточного фланга НАТО. Второй пункт – предложение Германии по созданию единого пространства системы противовоздушной обороны. На этом фоне проигнорировать и сказать, что ядерка в Беларуси не имеет никакого значения, – невозможно", – отметил военный эксперт.
Александр Мусиенко о ядерных угрозах России: смотреть видео
Во-вторых, ядерный шантаж – попытка России остановить украинское контрнаступление, что было очень прогнозируемо. В частности, повлиять на партнеров и их помощь. Но и этот план оккупантов провалился.
Я уверен, что все риски, которые могут быть, просчитывались Украиной во время контрнаступательных действий. Если бы мы понимали, что есть риск применения тактического ядерного оружия, если мы зайдем на Юг и деоккупируем Крым, пожалуй, никто бы этого не планировал и наступление не началось. Очевидно это учтено и мы продолжаем действовать,
– объяснил Мусиенко.
Истерия продолжится
Россияне продолжат спекулировать темой ядерного оружия, уверен Александр Мусиенко. Но для Украины важны не они, а ситуация на ЗАЭС.
"Заметьте, как это активизировалось после заявления, что Украина освободила населенный пункт Пятихатки. Видимо, вряд ли кто в США найдет его на карте, но найдут ЗАЭС и увидят, что движение украинских войск может быть продолжено туда. Соответственно, россияне почти сразу распространили эту информацию", – предположил военный эксперт.
Поэтому стоит быть готовыми к российским информационным "вбросам" относительно "грязной бомбы", которую "готовит" Украина и подобных историй – это все провокация врага и шантаж с целью остановить контрнаступление.
Российское ядерное оружие в Беларуси: что известно
- Кремлевский диктатор Владимир Путин 16 июня заявил о перемещении первой части тактического ядерного оружия в Беларусь. Впрочем, есть предположение, что Россия могла переместить и стратегическое ядерное оружие. В частности, говорится о ядерном комплексе "Тополь-М" и подготовке провокации.
- Россия хочет постоянно держать ядерку в Беларуси, чтобы консолидировать фактический контроль над страной. Вернуть оружие страна-агрессор может в случае уступок США и НАТО. Речь идет о "выведении всего американского ядерного оружия на территорию США" и демонтаже ядерной инфраструктуры в Европе.
- Беларусь фактически потеряла свою независимость и суверенитет. Лукашенко стал полноправным вассалом России и теперь она будет препятствовать белорусам в смене власти, или сама приложит к этому руку, поставив выгодного для себя игрока.