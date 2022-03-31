"Украинское сафари": ВСУ захватили вражеский танк на Черниговщине – фото трофея
31 марта 2022 , 14:45Читати новину українською
Источник:СтратКом ВСУ
Одно из подразделений Вооруженных Сил Украины захватило "подарок" от оккупантов – вражеский танк Т-72Б3.
Произошло это во время освобождения от захватчиков села Новая Басань Черниговской области. Оккупанты получили только новые потери.
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Украинские защитники уверяют, что такой бронированный "подарок" значительно усилит возможности нашего подразделения.
"Украинское сафари 2.0" продолжается. Слава Украине!
– говорится в сообщении с находкой.
Новый "трофей" / фото СтратКом ВСУ
ВСУ освобождают от оккупантов Черниговщину/ фото СтратКом ВСУ
Захватили вражеский танк