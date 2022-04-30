До 9 мая президенту России Владимиру Путину нужно показать хоть какую-нибудь победу. Поэтому оккупанты не только пытаются захватить территорию Донбасса, но и провести референдум в Херсонской области.

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Для России важно превратить Херсонщину в "ХНР"

В России сделают все возможное и невозможное для того, чтобы референдум на Херсонщине все-таки состоялся.

(Им нужно – 24 канал) сказать, что "народ Херсонщины" провозгласил "Херсонскую народную республику и хочет войти в состав России,

– подчеркнул представитель ГУР Вадим Скибицкий.

Он отметил, что такой шаг в России будет преподноситься как одна из побед страны-агрессора на территории Украины. Следующими, по его мнению, могут быть Запорожская и Одесская области. Это именно та стратегия, которую Путин продолжает реализовывать на территориях стран, когда-то входивших в состав СССР.

Для заслуги задуманного употребляют те же способы. Первоначально русские военные оккупируют территорию. После этого – устанавливают жесткий контроль. В захваченных населенных пунктах даже устанавливается новая власть, правда, марионеточная. Она, собственно, и будет выполнять поручения, поступающие из Кремля.

В то же время, добавляют в ГУР, в Херсонской области Россия может не достичь поставленных целей. А все потому, что в области сильное народное сопротивление, а также активная проукраинская позиция.

Актуальные новости о референдуме в Херсонской области

Начнем с того, что российские оккупанты захватили Херсонскую область. В ней они планируют провести референдум, чтобы превратить его в "Херсонскую народную республику". Если сначала говорилось о 24 апреля, то потом – 27, а позже стало известно, что его проведут, но уже в пределах с 1 по 10 мая.

Среди местного населения оккупанты продолжают распространять дезинформацию. Они пытаются убедить жителей Херсона, что ее "невозможно" будет вернуть под контроль Украины. Это делается для того, чтобы посеять панику и подтолкнуть людей к участию в референдуме.

В то же время партизаны в Новой Каховке уже оставляют послание оккупантам. Горожане подчеркивают, что их позиция проукраинская, и что становиться частью России в городе никто не собирается.

Сложная история для оккупантов и в самом Херсоне. Российские захватчики никак не могут собрать то количество людей, которого было бы достаточно для телевизионной картинки. Недостаточно провести фейковый референдум, нужно еще и показать, что это произошло. Поскольку жители города выражают возмущение и выходят на протесты, сделать это захватчикам не удается.

Поэтому в России уже размышляют над альтернативными способами отделения территорий от Украины. Уже возникла идея создания квазиобразования. Оно должно называться "Южная Русь". Но и здесь не все так просто, ведь как республику не называй, а украинцы хотят оставаться с Украиной.

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