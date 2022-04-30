Во время эфира с Марком Фейгиным советник главы Офиса Президента подчеркнул, что разговор с оккупантами будет коротким. А вместо обычных жалоб в сторону российских захватчиков будут лететь управляемые снаряды.

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Параллельно со снарядами будет действовать дипломатия

У нас вместо информации есть решения и возможности их осуществить. Жалобы будут подавать калибры 155 миллиметров, управляемыми снарядами. Нам абсолютно безразлично, что они объявят (о референдуме в Херсоне – 24 канала),

– подчеркнул Арестович.

Он добавил, что дипломатия, конечно же, будет работать. В мире будут обсуждаться необходимость лишить Россию права вето, а также выбросить ее из Совета Безопасности Генассамблеи. Кроме того, появится еще несколько томов о геноциде в Международном суде. Все это будет, но параллельно Россия будет получать то, что понимает лучше всего – силу.

Санкции против России только усилятся

Напомнил Алексей Арестович о комиссии Ермака-Макфола. Он подчеркнул, что она занимается не только санкциями, но и их эффективностью и последствиями. В этой комиссии изучают, где ограничения против России сработали, а где их нужно доработать, чтобы получить желаемый результат. Более того, делается все возможное для того, чтобы обойти санкции было просто невозможно.

Этот украинско-американский аналитический центр создан не только для того, чтобы на Россию налагались санкции. Он усердно следит за всеми их действиями. Следовательно, прогнозы комиссии свидетельствуют о том, что уже в середине июня каждый простой россиянин будет ощущать действия санкций. Если сейчас в стране-агрессоре подорожали продукты на 25%, то скоро будет новый виток.

Вот сейчас начнут "доламовать" экономику. К сентябрю сложной российской экономики уже не будет,

– подчеркнул Арестович.

Он отметил, что при условии, что санкции в скором времени снимут, на восстановление экономики России понадобится еще очень много времени.

Последние новости о референдуме в Херсонской области

Российские захватчики постоянно переносят дату предполагаемого референдума в Херсонской области. Он должен был состояться 24 апреля, затем 27, а затем между 1 и 10 мая.

В то же время, коллаборанты продолжают распространять среди местного населения дезинформацию. Они убеждают жителей области, что Херсонщину уже невозможно вернуть под контроль Украины.

Между тем, в Новой Каховке оккупантам оставляют послания партизаны. Местные жители дают ясно понять, что присоединяться к стране-агрессору они не собираются.

В захваченном Херсоне тоже не все так просто. Оккупанты просто не могут собрать необходимое количество людей, чтобы сделать телевизионную картинку о референдуме.

Поскольку с референдумом не все так просто, то в России ищут альтернативные способы. Так, появилась идея создать квазиобразование, которое должно было получить название "Южная Русь". Как бы там ни было, но и в этом случае оккупанты не могут рискнуть провести "акт волеизъявления" народа.

В то же время с 1 мая в Херсонской области в обиходе должны появиться российские рубли. Таким образом, оккупанты стремятся подкупить горожан.

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