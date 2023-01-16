Украинское судно с зерном село на мель в Босфоре: пролив заблокирован
Источник:Haber Turk
В понедельник, 16 января, 142-метровое украинское судно МКК-1 село на мель в Турции. Корабль перевозил зерно.
Инцидент произошел около 7:30 в проливе Босфор вблизи Сарыера. В настоящее время на месте продолжаются спасательные работы.
Читайте также Тысячи людей смогут вернуться домой: Лубинец об идее проведения гуманитарного коридора
Какая причина аварии
Губернатор Стамбула Али Ерликая сообщил, что в настоящее время движение через пролив Босфор в обоих направлениях временно приостановлено. Причиной аварии стала неисправность руля украинского судна.
В Турции украинское судно село на мель: смотрите видео
Турецкие спасательные катера и буксиры, катера командования береговой охраны и подводные экипажи были направлены на решение проблемы.
Движение проливом Босфор приостановлено / Фото KEGM и Haber Turk
Где расположен Сарыер: смотрите на карте
Судно с украинским зерном село на мель в Суэцком канале
Из порта Черноморск оно вышло еще 25 декабря 2022 года. Уже 3 января, по данным Координационного центра, после проверки в Стамбуле судну разрешили продолжать движение.
Известно, что оно перевозило 65 970 тонн украинской кукурузы. Судно MV Glory направлялось в Китай, однако испытало техническую неисправность. Затем его отбуксировали четырьмя буксирами в ремонтную зону.
Впоследствии в Управление Суэцкого канала сообщили, что движение по каналу возобновили. Издание АР объяснило, что причиной инцидента могла стать плохая погода в северных провинциях Египта.
Суэцкий канал находится в Египте. Он соединяет Средиземное и Красное море. Именно этот канал обеспечивает кратчайшее морское сообщение между Азией и Европой. Его длина – 193 километра.