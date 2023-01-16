Інцидент трапився близько 7:30 у протоці Босфор поблизу Сариєра. Наразі на місці тривають рятувальні роботи.

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Яка причина аварії

Губернатор Стамбула Алі Єрлікая повідомив, що наразі рух через протоку Босфор в обох напрямках тимчасово призупинено. Причиною аварії стала несправність керма українського судна.

У Туреччині українське судно сіло на мілину: дивіться відео

Турецькі рятувальні катери та буксири, катери командування берегової охорони та підводні екіпажі були направлені на розв'язання проблеми.

Рух протокою Босфор призупинено / Фото KEGM та Haber Turk

Де розташований Сариєр: дивіться на карті

Судно з українським зерном сіло на мілину в Суецькому каналі

З порту Чорноморськ воно вийшло ще 25 грудня 2022 року. Вже 3 січня, за даними Координаційного центру, після перевірки в Стамбулі судну дозволили продовжувати рух.

Відомо, що воно перевозило 65 970 тонн української кукурудзи. Судно MV Glory прямувало в Китай, проте зазнало технічної несправності. Потім його відбуксирували чотирма буксирами в ремонтну зону.

Згодом в Управління Суецького каналу повідомили, що рух каналом відновили. Видання АР пояснило, що причиною інциденту могла стати погана погода в північних провінціях Єгипту.

Суецький канал розташований у Єгипті. Він з'єднує Середземне та Червоне море. Саме цей канал забезпечує найкоротше морське сполучення між Азією та Європою. Його довжина – 193 кілометри.