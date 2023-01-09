З порту Чорноморськ воно вийшло ще 25 грудня 2022 року. Вже 3 січня, за даними Координаційного центру, після перевірки в Стамбулі судну дозволили продовжувати рух.

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Що відомо про судно з українською кукурудзою

Голова Адміністрації Суецького каналу Усама Рабі заявив, що на мілину судно сіло, коли приєднувалося до конвою, що прямував на Південь транзитом через канал.

Після цього буксири намагались відновити рух судна MV Glory та спустити його на воду.

Відомо, що MV Glory прямувало в Китай, проте зазнало технічної несправності. Потім його відбуксирували чотирма буксирами в ремонтну зону.

Згодом в Управління Суецького каналу повідомили, що рух каналом відновили. Видання АР пояснило, що причиною інциденту могла стати погана погода в північних провінціях Єгипту.

За даними трекерів VesselFinder та MarineTraffic, судно MV Glory – балкер під прапором Маршаллових Островів.

Довідка. Суецький канал розташований у Єгипті. Він з'єднує Середземне та Червоне море. Саме цей канал забезпечує найкоротше морське сполучення між Азією та Європою. Його довжина – 193 кілометри.

Що відомо про масштабний інцидент в каналі