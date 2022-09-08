Перевозка украинского зерна через Крым: 2 капитанам российских судов сообщили о подозрениях

Прокуратура сообщила о подозрениях еще двум капитанам российских судов. Они участвовали в незаконной схеме перевозки оккупантами украинского зерна из Крыма в третьи страны.

Теперь злоумышленникам грозит лишение свободы сроком от трех до пяти лет. Об этом сообщили в прокуратуре АР Крым.

Россияне пытались вывезти в Египет украденное украинское зерно

Россияне незаконно перевозили украинское зерно

Двое граждан россии – капитаны судов "Матрос Кошка" и "Амур-2501" – осуществили 6 незаконных мер и выходов в/из закрытого Севастопольского морского торгового порта.

Злоумышленники обеспечивали загрузку судов зерном, которое оккупанты незаконно вывезли из временно оккупированных территорий Украины, и перевозки его в третьи страны.

К тому же капитаны судов периодически выключали "AIS" (Автоматическая идентификационная система – 24 канал) и вносили в нее фиктивные сведения о курсе судов, направлявшихся якобы в порты россии, а не в закрытые морские порты оккупированного Крыма.

Напомним, ранее по ходатайствам прокуратуры автономии суд наложил аресты на 12 судов-нарушителей, причастных к схеме перевозки награбленного зерна. Также сообщили о подозрениях двум капитанам российских судов – "Матрос Позинич" и "Михаил Ненашев".

Возобновление экспорта украинского зерна

В рамках "зерновых соглашений" о безопасной транспортировке украинской агропродукции 7 августа из портов Одесской области вышли еще 4 судна с зерном. Они перевозили почти 170 тысяч тонн зерна и направлялись в Италию, Китай и Турцию.

8 августа продолжилась миссия по вывозу украинского зерна в порты Турции и Италии. Еще 2 судна вышли из портов Украины.

Судно, перевозящее украинское зерно, впервые с февраля прибыло в Африку. Зерно разгружалось в порту Джибути.

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