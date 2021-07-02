Никаких официальных сообщений, – в украинском МИДе не подтвердили закрытие границы с Беларусью

В МИД Украины заявили, что, несмотря на скандальное заявление Александра Лукашенко, сейчас границы с Беларусью открыты. Однако если границы между странами таки закроют, пострадает от этого прежде всего белорусский народ.

Как сказал спикер МИД Олег Николенко, пока никакой официальной информации о закрытии границы с Беларусью нет.

Больше об этом Лукашенко приказал закрыть границу с Украиной

Заметим, что самопровозглашенный президент объяснил свое решение тем, что из Украины якобы поступает много оружия. В МИД отвергли этот упрек и подчеркнули, что Украина никогда не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и не собирается этого делать в будущем.

Николенко добавил, что "позиционирование Украины как внешней угрозы укладывается в политику дезинформации, репрессий и запугивания белорусского населения".

Никакие абсурдные обвинения и запугивания не смогут отвлечь белорусский народ от дружественного украинского народа и Украины как государства, которое уважает и защищает права людей,

– подчеркнули в МИД.

Добавим, что 2 июля Александр Лукашенко поручил пограничникам "полностью перекрыть" границу с Украиной из-за якобы контрабанды оружия. Ранее в ГПСУ также сказали, что не получали информации от Беларуси о намерении закрыть границу с Украиной.