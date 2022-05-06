Украинскому государству катастрофически не хватает средств

Конечно, это не удивительно. Из-за падения экономики доходы бюджета значительно сократились, а расходы, напротив, выросли. Нужно финансировать ВСУ, покупать оружие и горючее для фронта, помогать переселенцам, латать другие дыры.

ОВГЗ как основа

По данным Минфина, за время большой войны (с 24.02 до 03.05) бюджет заимствовал или получил безвозвратную помощь на гигантскую сумму – 10 миллиардов долларов (около 300 миллиардов гривен)!

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Почти половина этой суммы (45% или 135,1 миллиарда гривен) поступили в государственную казну от продажи военных ОВГЗ.

Опасный сигнал

К сожалению, военные ОВГЗ на 70 миллиардов гривен выкупил НБУ.

К сожалению, потому что за счет печатного станка. То есть это прямое кредитование Правительства Нацбанком та самая необеспеченная эмиссия, которой удавалось избегать в последние годы.

70 миллиардов гривен – относительно небольшая сумма менее 3% от нынешнего объема государственного долга.

Пока что сама по себе такая эмиссия не несет больших угроз макрофинансовой стабильности в нашей стране. Будет хуже, если не финансировать необходимые государственные расходы.