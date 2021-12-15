Украинскому журналисту Цимбалюку в России "шьют" экстремизм

В России возбудили дело против украинского журналиста Романа Цимбалюка. Это доказывает тот факт, что российская власть нетерпима к проявлению любого альтернативного мнения, кроме ее собственных нарративов.

Об этом заявил адвокат Николай Полозов. Он подчеркнул, что единственный аккредитованный в России украинский журналист Роман Цимбалюк оказался в этой же России вне закона.

Важно Победа – пока не за Путиным: почему Россия еще не достала из колоды украинскую карту

Правозащитник отметил, что украинца, как водится в России, обвинили в экстремизме.

Пока собираются возбуждать несколько административных дел по статье о разжигании ненависти или вражды. Граница между "административным" экстремизмом и "криминальным" очень тонкая и во многом зависит от экспертов, качество работы которых по делам с политическим интересом власти очень предсказуемо,

– сообщил Полозов.

Он добавил, что многие эксперты считают, что эти статьи неконкретные, расплывчатые и "резиновые", то есть позволяют натягивать норму на любые обстоятельства.

Российские власти оказывают давление на Цимбалюка

По словам Полозова, дополнительным признаком согласованной атаки на Цимбалюка является слив через "пропагандистские свалки" "разной якобы дискредитирующей информации, например, абсурдных обвинений в шпионской деятельности".

"Что бы ни было, со стороны властей России оказывается давление на иностранного журналиста, фактически с лишением его права на свободу выражения мнений и осуществление профессиональной деятельности", – заявил Полозов.

Он добавил, что по договоренности с Цимбалюком будет представлять его интересы по всем вопросам, которые "так интересуют власти России".

Кто такой Роман Цимбалюк Это украинский журналист, собственный корреспондент агентства УНИАН в России. По состоянию на 2017 год он был единственным украинским корреспондентом, аккредитованным в России. Цимбалюк занимает жесткую проукраинскую позицию, отметился язвительными вопросами российским политикам, включая Президента России Владимира Путина, и смелыми заявлениями в поддержку Украины на популярных ток-шоу российского телевидения. Живет в Москве.

Заметим, что 8 декабря прокуратура Москвы вызвала на допрос Романа Цимбалюка. Правоохранителей заинтересовали ролики украинца в ютубе.

Полный текст публикации Николая Полозова:

Российская власть настолько нетерпима к проявлению любого альтернативного мнения, кроме ее собственных нарративов, что часто выходит за пределы здравого смысла. Определенным образом это, конечно, отсутствие какого-либо механизма сдерживания и противовесов махрового идиотизма, окопавшегося на высоких должностях.

Единственный аккредитованный в России украинский журналист Роман Цимбалюк оказался в этой же России вне закона.

Как водится, обвинили в экстремизме. Пока собираются заводить несколько административных дел. Однако важно понимать специфику. Грань между "административным" экстремизмом и "криминальным" очень тонкая и во многом зависит от экспертов, качество работы которых по делам с политическим интересом власти очень предсказуемо.

Многие эксперты считают, что эти статьи неконкретные, расплывчатые и "резиновые", то есть, позволяют натягивать норму на любые обстоятельства. Дополнительным признаком согласованной атаки на Романа является слив через пропагандистские свалки разной якобы дискредитирующей информации, например абсурдных обвинений в шпионской деятельности.