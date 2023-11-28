На Украину надвигается новый циклон: где сильнее всего будет снежить

Ненастье в Украине задержится. Известно, что на наше государство надвигается новый циклон. Следовательно, в ряде областей уже предупреждают о резком изменении погоды и возможных проблемах, связанных с этим.

О том, что на Украину надвигается циклон, известили в ГСЧС. В службе предупредили украинцев, что 29 ноября порывы ветра в стране могут достигать 15 – 20 метров в секунду, а в южных областях местами до 25 метров в секунду.

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Где может больше всего снежить

Так, в западных областях ночью следует ожидать вьюги, а на дорогах может быть гололед. Обильный снег, по данным ГСЧС, будет в Закарпатской, Львовской, Волынской, а также Ровенской областях.

а на дорогах может быть гололед. Обильный снег, по данным ГСЧС, будет в Закарпатской, Львовской, Волынской, а также Ровенской областях. Также ночью и утром сильный мокрый снег и дождь могут быть в Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях, а днем – в Сумской и Харьковской. Кроме того, ГСЧС предупреждает о налипании мокрого снега, гололедице и гололедицы на дорогах.

могут быть в Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях, а днем – в Сумской и Харьковской. Кроме того, ГСЧС предупреждает о налипании мокрого снега, гололедице и гололедицы на дорогах. Тем временем в Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской и Днепропетровской областях ночью и утром будут сильные дожди.

Просим пешеходов и водителей быть осторожными, помнить о правилах безопасности и ПДД,

– призывают в ГСЧС.

Что говорят синоптики

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в эфире телемарафона подробнее рассказала о циклоне, который уже надвигается на Украину. По ее словам, во второй половине дня на территорию Украины начнет надвигатся новый циклон с юго-запада. Будет заходить он из Черновицкой и Винницкой областей.

Поэтому сегодня (28 ноября – 24 Канал) уже по западным областям и в Закарпатье ожидаем осадков. Преимущественно это будут осадки в виде мокрого снега, иногда могут быть с дождем, но все же, со временем, на ночь, все больше именно по западным областям перейдут в фазу снега,

– отметила она.

Наталья Птуха добавила, что далее циклон будет продвигаться опять же на северо-восток, а его центр будет проходить через Житомирскую и Киевскую области. В то же время следует понимать, что осадки будут разной фазы, ведь у циклона есть холодная и теплая воздушная масса.

Следовательно, завтра 29 ноября на Юге следует ожидать дожди, на Севере – снег, а в Винницкой, Черкасской, Полтавской областях – смешанные осадки, когда снег может перейти в дождь.

Что говорят местные власти в регионах

Городской голова Ровно Александр Третьяк заявил, что ожидается ухудшение погодных условий в связи с перемещением южного циклона. В регионе объявлен уровень опасности.

Следовательно, он призывает учесть это во время планирования своих графиков передвижения по городу. Он также попросил без острой необходимости не выезжать в город на собственном транспорте, чтобы не создавать пробок.

Позаботьтесь и об альтернативных источниках питания, в случае порывов и отсутствии электропитания,

– призвал Третьяк.

На Волыни также ожидают перемещения циклона с Балкан и ухудшения погодных условий. В регионе также объявили "желтый" уровень опасности.

В областном гидрометеоцентре рассказали журналистам Суспильного, что в регионе прогнозируют сильный снег. Также на Волыни могут быть порывы ветра до 20 метров в секунду и метели. В то же время они будут менее интенсивны, чем бурлившие накануне на Юге Украины.