Опасность для Киевщины, тревога по всей стране: где сейчас летят российские дроны

С вечера 13 февраля российская армия спускает ударные дроны по Украине. В нескольких областях объявили воздушную тревогу, а военные фиксируют пролет вражеских целей.

Об этом пишут в Воздушных Силах ВСУ. Если в вашем регионе есть опасность – советуем пройти в укрытие. Смотрите также Террор Одесской области усиливается: Братчук рассказал, чего хотят россияне Где сейчас летят российские цели? Воздушная тревога в Украине: интерактивная карта 22:46, 13 февраля Тревога в Киеве из-за угрозы вражеских БпЛА. Пожалуйста, пройдите в ближайшее укрытие,

– написал глава столичной МВА Тимур Ткаченко. 22:41, 13 февраля БпЛА на Киев и Бровары с севера. 22:40, 13 февраля БпЛА в направлении Днепр с юга.

БпЛА на северо-восточном направлении Харьковщины, курс на север.

БпЛА на Клесов в Ровенской области с севера. 22:37, 13 февраля БпЛА на Сумы с севера. 22:35, 13 февраля Угроза применения ударных БпЛА для Бориспольского района и населенных пунктов вблизи Киевского водохранилища.

Вражеский БПЛА в направлении н.п.Катлабуг в Одесской области. 22:22, 13 февраля Ударные БпЛА на Черниговщине на н.п.Бобровица и Малая Девица, в направлении Киевщины. 22:21, 13 февраля БпЛА с запада Черниговщины на Киевское водохранилище. 22:11, 13 февраля Вражеский БпЛА на юг Одесской области с Черного моря. 22:04, 13 февраля БпЛА на Черниговской области: на Ичню и Малую Девицу с востока; на Батурин с юга; на Чернигов с востока; на Любеч и Славутич с севера и востока. 21:41, 13 февраля БпЛА с запада Сумщины на Черниговщину, в направлении Дмитровки и Бахмача. 21:30, 13 февраля БпЛА с севера на Бурынь, Ворожба и Дубовязовка на Сумщине.

БпЛА в Одесской области в направлении Измаила с севера. 21:20, 13 февраля БпЛА в направлении Харькова с севера. 21:18, 13 февраля Беспилотник на восток Ровенской области, курс на Березно. 21:10, 13 февраля Вражеские БпЛА с севера Киевщины на Житомирщину.

Ударные БпЛА на севере Черниговщины, курс на Любеч.

БпЛА на Одесщине в направлении Болграда.

Вражеские БпЛА с севера Киевщины курсом на Житомирщину.

БпЛА на севере от Сум, курс на запад. 20:11, 13 февраля БпЛА на Татарбунары в Одесской области.