В Украину движется похолодание: когда и где его ждать
Источник:Укргидрометцентр
В большинстве областей Украины 24 февраля ощутимо снизится температура. Столбики термометров в среднем будут показываться от +2 до +5 градусов.
В то же время по всей территории нашей страны днем сообщают о небольшой облачности, но без осадков. Соответствующие данные были обнародованы в Украинском гидрометеорологическом центре.
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В Украине станет холоднее
В западных регионах Украины температура воздуха опустится до +2…+4 градусов тепла. На севере и в центре будет несколько теплее +3...+5 градусов. В Киеве термометры покажут +4…+6 градусов.
В восточных, за исключением Луганской, южных областях и в Крыму – наиболее тепло – +5…+7 градусов.Обратите внимание! На западе Украины ночью синоптики прогнозируют заморозки до -1 градуса.
Погода в Украине 24 февраля / Данные Укргидрометцентра
Погода в Украине 25 февраля
- По всей территории Украины температура воздуха будет колебаться от +4 до +8 градусов.
- Теплее всего будет на Львовщине – +7...+9 градусов. В то же время ночью в большинстве областей – заморозки, кое-где до -5 градусов. Только в Луганской, Запорожской областях и в Крыму будет "плюс".
- Кроме этого, синоптики сообщают о небольшой облачности днем, но без осадков.