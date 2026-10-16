Дональд Трамп заявляет об энергетическом перемирии, но в то же время ослабляет санкционное давление на Россию и рассматривает возможность закупки российского дизельного топлива. На этом фоне возникают вопросы относительно истинных целей Вашингтона: пытается ли Белый дом заставить Кремль сесть за стол переговоров или, наоборот, дает Владимиру Путину новые рычаги влияния на Украину.

Профессор международной политики Института Клинтона Университетского колледжа Дублина Скотт Лукас в эксклюзивном интервью 24 Каналу объяснил, почему энергетическое перемирие может быть выгодно Москве, как закупка российского дизельного топлива влияет на санкционную политику США и чем опасны угрозы Вашингтона прекратить обмен разведданными с Украиной. Также эксперт проанализировал возможные условия мирного соглашения, риски территориальных уступок и то, сможет ли Конгресс США ограничить влияние Трампа на дальнейший ход войны.

Российский дизель и новое давление на Украину

Трамп объявил об энергетическом перемирии между Россией и Украиной, хотя Зеленский заявил, что не знал о такой инициативе, а Россия продолжила атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру. В то же время США разрешили закупку российского дизельного топлива, несмотря на санкции. Почему эти решения Трампа: стремление снизить цены на топливо или попытка склонить Путина к переговорам?

Думаю, стоит начать с двух моментов, касающихся администрации Трампа, и не только самого Трампа. Во-первых, Дональд Трамп не всегда говорит правду. Иногда, как в случае с этим заявлением об энергетическом перемирии, он говорит то, что хочет видеть правдой. Он хочет перемирия, которое можно приписать себе: мол, это все благодаря мне, и все согласились на мою замечательную сделку.

Иногда он пишет что-то подобное, потому что на самом деле не понимает, что происходит. Но довольно часто он пытается сформировать реальность: я объявлю перемирие, и тогда все согласятся. Главное здесь, и все это знают, заключается в том, что препятствием для любого перемирия – полного, частичного или энергетического – является Кремль.

Именно Владимир Путин хочет продолжать захватывать новые территории Украины и фактически стремится заставить Украину капитулировать с помощью авиаударов. Мы знаем, что это произойдет этой зимой.

Итак, если россияне не соглашаются на перемирие Трампа, нужно сделать шаг назад и задать другой вопрос: почему Трамп в прошлую пятницу без предупреждения Украины и, судя по всему, без предупреждения России внезапно заявил, что США будут закупать российское дизельное топливо?

Позвольте подчеркнуть, насколько это важно с точки зрения политики и символизма. В апреле 2022 года Соединенные Штаты запретили весь импорт российского топлива – весь, без исключений. Этот запрет действовал до сих пор, и в прошлом месяце Конгресс США продлил санкции против России, введя 100-процентные пошлины для ее крупнейших покупателей нефти. Трамп их еще не ввел, но Конгресс США это сделал.

Профессор о новом политическом провале Трампа: видео

Теперь Трамп не только подрывает санкции, он фактически вступает в партнерство с россиянами, чтобы предоставить им миллиарды долларов. И здесь возникает важное уточнение: я сначала думал, что это Путин звонил Трампу, потому что они разговаривали в пятницу. Я думал, что именно Путин мог предложить Трампу покупать российское дизельное топливо. Но произошло не это.

Украинские чиновники теперь дали понять, что когда они прибыли во Флориду на встречу со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, Виткофф сообщил им, что Трамп собирается это сделать – купить дизельное топливо. Во время встречи Виткофф извинился и вышел, чтобы прослушать разговор между Трампом и Путиным. То есть Трамп позвонил Путину или Путин позвонил Трампу, чтобы сообщить, что Трамп собирается покупать дизельное топливо.

Итак, это даже не было инициативой Кремля. Трамп принимает это решение. И зачем ему это делать? Есть очевидная причина: из-за бессмысленной войны в Иране Дональд Трамп способствовал росту цен на дизельное топливо почти на 100% – то есть удвоению цен по сравнению с прошлым годом. Несколько недель назад они достигли рекордного уровня – около 6,52 доллара за галлон. Сейчас это 6,28 доллара за галлон.

Но покупка российского дизельного топлива не имеет смысла в этом контексте. Россия не поставляет в США столько дизельного топлива, чтобы это существенно повлияло на рынок. Предлагаемые объемы покрыли бы лишь несколько дней стремительного спроса в США. Да и проблема не в том, что США нуждаются в дизельном топливе из-за рубежа: США сами экспортируют дизельное топливо, у них его больше, чем они могут использовать, или они могут получить дизельное топливо из Канады.

Поэтому это символический шаг, который мало что меняет в ценах на дизельное топливо. Но дальше еще важнее: американский чиновник обратился к Axios. И если американский чиновник обращается к Axios, велика вероятность, что это Стив Виткофф. Этот чиновник, вероятно, Виткофф, заявил Axios: причина, почему США покупают российское дизельное топливо, заключается в том, что это смягчит позицию Москвы, и они будут готовы к переговорам.

Так не работает. Если вы действительно хотите привлечь россиян к переговорам, вы сначала заставляете их сесть за стол, и только если есть прогресс, тогда покупаете российское дизельное топливо. Нельзя отказываться от рычагов влияния на россиян до начала переговоров, потому что Кремль просто продаст дизельное топливо, затем придумает новую причину, почему не пойдет на переговоры, и будет ждать, пока им сделают очередную уступку.

И здесь есть еще один важный момент. Хотя у Трампа и Виткоффа есть непосредственные мотивы для таких уступок, существует более широкая картина: Кремль манипулирует Трампом, Виткоффом и Кушнером, предлагая им совместные проекты. Речь идет о продаже активов "Лукойла" людям, связанным с Трампом, Кушнером и Виткоффом.

Речь идет о предложении совместно возобновить работу трубопроводов "Северный поток" с контрактами, которые, вероятно, достались бы людям, связанным с Трампом, Виткоффом и Кушнером. Речь идет также о еще более масштабных совместных экономических проектах, которыми заманивает Кирилл Дмитриев, финансовый советник Путина.

Итак, перед нами смесь скомпрометированной администрации, стремящейся к бизнес-сделкам, американского президента, боящегося проиграть на выборах, а также девелопера и зятя президента, которые не являются квалифицированными дипломатами. Это плохая комбинация, когда имеешь дело с такими людьми, как Владимир Путин.

Справедливо ли энергетическое перемирие и почему оно опасно для Украины

Это также касается странного энергетического перемирия, поскольку чиновник Белого дома сообщил Axios, что оно касается лишь прекращения ударов по нефтеперерабатывающим заводам. В Украине есть только один такой завод, и тот работает ненадлежащим образом. У России же есть десятки НПЗ, которые финансируют военную машину Путина. Так справедливо ли это соглашение? И не является ли это попыткой Трампа навязать запрет на украинские удары по НПЗ, поскольку он считает, что это поможет ему перед промежуточными выборами и снизит цены на нефть?

Да, вы знаете ответ на этот вопрос, но давайте озвучим его. Здесь есть два момента. Во-первых, приоритет Дональда Трампа на данном этапе – не достижение реалистичного соглашения о прекращении огня. Он просто кричит "прекращение огня" и хочет, чтобы Украина перестала проводить атаки против российских НПЗ из-за проблемы с ценами на бензин и дизель в США.

Во-вторых, вспомните то, что я говорил о людях, которые выдают себя за дипломатов, хотя на самом деле ими не являются. Эта идея Виткоффа и Кушнера о перемирии "НПЗ за НПЗ" абсурдна, потому что она означает, что Украина теряет рычаги влияния на россиян в виде контратак, а Россия ничего не теряет, потому что она не атакует НПЗ. Они проводят атаку на электросеть. Они проводят атаку на другую энергетическую инфраструктуру.

Поэтому украинцы еще в пятницу сказали Виткоффу и Кушнеру: нам нужно "энергетическое перемирие", которое включает прекращение российских ударов по системам электроснабжения, электростанциям и другим частям энергосети. Вот это и есть разумное перемирие.

Итак, Виткофф и Кушнер пришли с чем-то, что на самом деле не решает реальной проблемы, а потом ожидают, что Украина это примет. Иначе Дональд Трамп будет недоволен. А когда Украина говорит: "Нет, мы это не принимаем", им отвечают: "Тогда мы пойдем закупать российское дизельное топливо".

Еще серьезнее то, что украинские и европейские чиновники, присутствовавшие на той встрече, говорят, что Виткофф и Кушнер угрожали прекратить обмен разведданными. А этот обмен данными с США жизненно важен для обороны Украины, а также важен для украинских контратак на территории России.

Действительно ли США могут прекратить разведку и военную помощь Киеву

Давайте также рассмотрим другой интересный вопрос, касающийся обмена разведданными между США и Украиной, ведь появились сообщения о том, что США угрожают прекратить обмен разведданными и оказание военной поддержки Украине. Некоторые официальные лица США в эти выходные общались по телефону с европейскими союзниками относительно возможного прекращения военных поставок в Украину. А президент Зеленский только что подтвердил, что Украина не получила ни одного разведывательного предупреждения от партнеров перед вчерашним российским ударом баллистическими ракетами по Киеву. Как вы можете это прокомментировать, и считаете ли вы, что США способны на такое?

Это очень важный вопрос, в котором нам нужно определить, что мы знаем, а чего не знаем. Как я только что сказал, угроза прозвучала в пятницу: если Украина не примет американские условия для переговоров, что фактически означало бы уступки россиянам, США прекратят предоставлять им разведданные.

Далее мы наблюдаем российские атаки, потому что россияне не прекращают огонь, а продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре и гражданским объектам. И мы услышали две разные версии от украинских чиновников, и здесь мне, возможно, придется попросить вас помочь мне разобраться в этом до того, как мы снова поговорим в четверг.

Президент Зеленский сначала, после последних российских атак на Киев, а также на Харьков, второй по величине город, и другие районы, сказал, что мы не получили предупреждения. Но затем министр иностранных дел Андрей Сибига на Варшавской конференции по безопасности в Польше сегодня утром сказал: нет, это не было связано с прекращением обмена разведданными. Он отметил, что просто не было времени предоставить разведывательные данные, поскольку россияне использовали определенный тип оружия.

Здесь нужна ясность. И я понимаю, почему некоторые вещи должны оставаться секретными, но ясность необходима. Если министр иностранных дел говорит, что не было времени поделиться разведданными, это серьезный поворот событий, учитывая тип оружия, которым могут располагать россияне. Потому что это означает, что даже при наличии соглашения об обмене разведданными у вас нет времени на предупреждение. Это будет очень важно перед зимой.

Если же, с другой стороны, министерство иностранных дел пытается дипломатично скрыть то, что Украина до сих пор не знает, почему не получила разведданных, тогда возникает ключевой вопрос: был ли доступ к ним перекрыт? И я подозреваю, что именно это здесь и произошло.

Тогда должны состояться срочные консультации Украины с американскими и европейскими должностными лицами относительно статуса обмена разведданными. Украина полагается не только на США в вопросах разведки. Поэтому нужно выяснить, могли ли европейцы предоставить разведданные, но не смогли этого сделать.

Но нам нужно вернуться к тому, что произошло в прошлом году: американцы угрожали прекратить обмен разведданными. Мы это помним. Мы об этом говорили тогда, когда администрация Трампа собиралась прекратить всю помощь. И европейцы вместе с Украиной позаботились, работая с такими структурами, как ЦРУ и вооруженные силы США, о том, чтобы разведданные продолжали поступать. Это должно быть приоритетом.

Проблема в том, что люди просто не уверены в точном статусе обмена разведданными, поэтому и получаем сегодня противоречивые заявления от украинских чиновников.

План мирного соглашения: что в нем неприемлемо для Украины

Также давайте обсудим недавнюю статью в Washington Post об условиях возможного соглашения между Украиной и Россией. Идут дискуссии о гарантиях безопасности по типу 5-й статьи НАТО. Этот термин очень популярен среди представителей президента Трампа: гарантии безопасности, как в 5-й статье, экономическое сотрудничество, трубопровод для транспортировки российской нефти в Европу, от чего выиграют и Украина, и Россия. Там изложены довольно интересные идеи. Каково ваше мнение по этому поводу, и считаете ли вы, что Кушнер и Виткофф стоят за этим планом?

О да, мы освещаем то, что Кушнер разглашает элементы этого плана, но обратите внимание на то, чего в нем нет. Во-первых, речь идет о прекращении огня на нынешней линии фронта? Если это не прекращение огня на текущей линии фронта, это неприемлемо.

Во-вторых, предусмотрены ли уступки украинскими территориями? Мы, конечно, всегда возвращаемся к Донецкой области на востоке Украины. Должна ли она отойти к россиянам? Если да, это неприемлемо.

В-третьих, предусматривается ли какое-либо юридическое признание захвата Россией каких-либо оккупированных украинских территорий, включая Крым, оккупированный с 2014 года? Если раздаются призывы к юридическому признанию Крыма или других территорий российскими, это неприемлемо.

В-четвертых, что означает "статья 5", какие гарантии дает НАТО? Означает ли это, например, что в Украине могут находиться иностранные войска в качестве части гарантий безопасности? Означает ли это абсолютную уверенность в том, что если Россия снова нападет, члены НАТО встанут на защиту Украины? Означает ли это, что для Украины будут какие-то ограничения в отношении армии, численности вооруженных сил? Это все вопросы без ответов.

Я понимаю, что американцы сейчас продвигают эту тему, но мы знаем: это фактически предложения, которые рассматривались еще в начале этого года. И мы знаем, что переговоры тогда не продвинулись в политическом плане, потому что россияне требовали оставшуюся часть Донецкой области.

Поэтому Виткофф и Кушнер могут сливать информацию скольким угодно журналистам. Но пока они не выступят и не будут откровенны по этому поводу, и пока они не скажут россиянам: вы не получите остальную часть Донбасса, Украина на это не согласится. Они не согласятся на такую сдачу территории.

Может ли законодательство США остановить Трампа

Давайте также затронем тему текущего давления со стороны американских конгрессменов, Конгресса США и этих промежуточных выборов. Если республиканцы действительно проиграют, например, Палату представителей или Сенат, как это может повлиять на дизельное соглашение между Россией и США и на политику Трампа в отношении Украины?

Уже есть законодатели, которые говорят о внесении законопроекта, который обеспечил бы выполнение запрета 2022 года на импорт российского топлива. Это означает, что исполнительный указ Трампа об отмене этого запрета, то есть разрешение на импорт дизельного топлива, был бы аннулирован.

Конечно, если в Палате представителей и в Сенате будет демократическое большинство, это может стать противовесом "трампизму". Но опять же, здесь много "если". Во-первых, вопрос в том, какой должна быть численность этого демократического большинства, чтобы оно могло действовать эффективно.

Во-вторых, не все демократы согласны с тем, что Украина заслуживает полной поддержки. Вы должны осознавать это. Есть несколько демократов, преимущественно на так называемом левом фланге партии, которые на самом деле не считают, что США должны быть вовлечены в оборону Украины. Так что это вопрос, над которым нужно работать.

Здесь слишком много "если" относительно того, в каком направлении могут пойти выборы и что может произойти дальше. И стоит добавить тот факт, что это очень хаотичный президент. Поэтому обычно, если законопроект продвигается вперед, президент должен реагировать, идти на компромисс или давать отпор. Дональд Трамп может просто попытаться игнорировать происходящее или попытаться это сорвать.

Я приведу наглядный пример: законопроект о санкциях был принят двухпартийным большинством в прошлом месяце. Был ли он уже введен в действие? Абсолютно нет. Почему? Потому что Дональд Трамп не хочет вводить санкции против России. И неважно, каков размер большинства в Конгрессе. Если только Конгресс не скажет, что то, что он делает, неприемлемо.

Пока республиканцы и демократы вместе не скажут, что это неприемлемо, и не прояснят свою позицию относительно его действий, он будет фактически либо поддерживать Россию, либо не сможет должным образом защитить Украину.

Раскол в Белом доме и будущее американской позиции по войне

Считаете ли вы, что сейчас существует риск повторения конфликта в Белом доме, как в феврале 2025 года?

Администрация расколота. И это, как я думаю, отличает ситуацию от февраля 2025 года. Тогда в Белый дом пришла группа людей, и не только Трамп. Стоит обратить внимание на вице-президента Джей Ди Венса. Стоит обратить внимание на советника Стивена Миллера. Они не верили в европейскую безопасность. Не только в безопасность Украины, но и в европейскую безопасность. Именно это стояло за засадой на президента Зеленского в Белом доме.

Но помните, уже через несколько недель Европа и Украина дали отпор, привлекая двух чиновников администрации Трампа, которые верят в европейскую безопасность. Мы можем вспомнить Кита Келлога, бывшего посланника в Украине. Его там уже нет, но мы знаем, что есть чиновники в Госдепартаменте, Минфине, разведке, НАТО и других структурах Вооруженных сил США, которые верят в европейскую безопасность.

Вот такая ситуация сейчас. Поэтому мы ждем, увидим ли мы тех чиновников, которые не согласны с тем, что Трамп сделал в отношении дизельного топлива, не согласны с его угрозами сместить Зеленского, не согласны с ним в вопросе отказа от Украины во время переговоров. Они не могут выступить открыто и сказать это. Вы не можете открыто выйти и сказать это. Вы должны передавать сообщения через СМИ. Вы должны проявлять собственную инициативу.

И я еще вернусь к этому. Где сейчас директор ЦРУ Джон Ретклифф? Обычно директора ЦРУ не должны публично выступать, поскольку они возглавляют ведомство, но Джон Ретклифф побывал в Москве в августе, сказал разведчикам: передайте Владимиру Путину, что он не выиграет эту войну. Остается ли это актуальным до сих пор? Продолжают ли они доносить до Путина это сообщение: ты не выиграешь эту войну?

Это не помогает Украине немедленно, поскольку раздробленная администрация – это администрация, которая фактически парализована и не может предоставить то, что необходимо для помощи Украине. Но это не означает, что администрация полностью находится в кармане у Владимира Путина, даже если сам Дональд Трамп вполне мог бы поместиться в кармане Владимира Путина.