Уже во вторник, 21 февраля, в Украине ощутимо потеплеет. Небольшие ночные морозы прогнозируют только на Востоке и частично на Севере. А днем повсюду будут плюсы.

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Теплее всего в Одесской области. Там столбики термометра достигнут +13 градусов.

Чуть ниже в Закарпатской, Черновицкой, Николаевской, Херсонской области и временно оккупированном Крыму – 10...12 градусов тепла. В Ивано-Франковской и Винницкой области прогнозируют до +11.

Прохладнее всего на Востоке. Днем там преимущественно только +3…+5 градусов.

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Предварительный прогноз на 21 февраля / Скриншот из Укргидрометцентра

Интересно, что в среду, 22 февраля, снова немного похолодает. +10 градусов прогнозируют только на Закарпатье. Впрочем, уже на следующий день во всех западных областях снова потеплеет.

Между тем, на Востоке ночью возможно усиление морозов до -15 градусов. Заметим, что в части областей +8…+11 градусов днем прогнозируют и на 24 февраля.

Обратите внимание! Заведующая отделом метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, что весна ожидается теплой с температурой выше нормы.