Вже у вівторок, 21 лютого, в Україні відчутно потепліє. Невеликі нічні морози прогнозують лише на Сході та частково Півночі. Натомість вдень всюди будуть плюси.

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Найтепліше в Одеській області. Там стовпчики термометра сягнуть до +13 градусів.

Трохи нижче в Закарпатській, Чернівецькій, Миколаївській, Херсонській області та тимчасово окупованому Криму, – 10...12 градусів тепла. На Івано-Франківщині та Вінниччині прогнозують до +11.

Найпрохолодніше на Сході. Вдень там переважно лише +3...+5 градусів.

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Попередній прогноз на 21 лютого / Скриншот з Укргідрометцентру

Цікаво, що у середу, 22 лютого, знову трохи похолодає. +10 градусів прогнозують лише на Закарпатті. Втім, вже наступного дня у всіх західних областях знову потепліє.

Тим часом на Сході вночі можливе посилення морозів до -15 градусів. Зауважимо, що у частині областей +8...+11 градусів вдень прогнозують і на 24 лютого.

Зверніть увагу! Завідувачка відділу метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух розповідала, що весна очікується теплою з вищою за норму температурою.