В Украину идет настоящая весна: сильных морозов уже не будет

В Украину идет такая долгожданная настоящая весна. Сильные морозы уже не будут донимать. Лишь иногда еще прогнозируют до -4 градусов ночью. Днем гораздо теплее.

Весенняя погода в Украине

Сегодня, 10 марта, по всей территории Украины будет плюсовая температура. Более того, на Юге и Востоке даже ночью прогнозировали до +8 градусов.

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Интересно, что днем теплее всего, вероятно, будет не в южных областях, а на Западе нашего государства.

На Закарпатье и Прикарпатье до +17 градусов,

– отметили в Укргидрометцентре.

Уже в субботу по прогнозу синоптиков всю Украину накроют дожди. Между тем, небольшой мороз, -2 градуса, ночью только на Сумщине. В других северных областях, а также на Западе и Востоке до 6 тепла. На Юге ночью до +8 градусов, днем +15.

Прогноз погоды на 11 марта / Скриншот из Укргидрометцентра

Заметим, что по предварительному прогнозу Укргидрометцентра в воскресенье снова похолодает. В частности, на Западе ночью до -3 градусов. Днем по всей Украине температура тоже несколько снизится. Однако, в общей сложности не ниже 4 градусов тепла.

В начале следующей недели кое-где еще возможны ночные морозы. Однако в дневные часы будет тепло. Уже во вторник, 14 марта, почти во всех областях столбики термометра будут достигать более +10 градусов. В западных областях до +15.

Предыдущий прогноз погоды на 14 марта / Скриншот из Укргидрометцентра