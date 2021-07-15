На Украину надвигается опасная пылевая буря из Сахары
Источник:фейсбук
Украину накроет плотное пылевое облако из Сахары. Оно уже движется с Запада, с территории Польши. Синоптики отмечают, что оно будет крайне опасным.
Синоптик Валерий Латуха предупредил об опасности. К слову, эти пылевые облака могут влиять и на погоду.
Кстати В Украине похолодает до +20 градусов: когда жара начнет отступать
Почему это опасно
Синоптик пояснил, что аэрозоли угрожают здоровью людей при вдыхании. Особенно это касается больных астмой или другими респираторными заболеваниями.
Также аэрозоли рассеивают и поглощают солнечный свет, что уменьшает видимость. Они влияют на погоду и климат, охлаждая или согревая Землю,
– отметил Латуха.
Источники аэрозолей – это промышленные загрязнения атмосферы, дым от пожаров, пыль от пылевых бурь, морская соль, вулканический пепел и смог.
Синоптик опубликовал карту и написал, что темно-красным цветом обозначены высокие концентрации пыли. Они максимально снижают прозрачность атмосферы.
Какая погода будет в Украине
- Сейчас в Украине очень жарко. Столбики термометров поднимаются до +35 градусов.
- Однако несмотря на это, синоптики прогнозируют похолодание. Оно начнется 18 июля с западных областей.
- Далее постепенно будет опускаться температура и в других регионах. Она достигнет +20.