На Украину надвигается опасная пылевая буря из Сахары

Украину накроет плотное пылевое облако из Сахары. Оно уже движется с Запада, с территории Польши. Синоптики отмечают, что оно будет крайне опасным.

Синоптик Валерий Латуха предупредил об опасности. К слову, эти пылевые облака могут влиять и на погоду.

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Почему это опасно

Синоптик пояснил, что аэрозоли угрожают здоровью людей при вдыхании. Особенно это касается больных астмой или другими респираторными заболеваниями.

Также аэрозоли рассеивают и поглощают солнечный свет, что уменьшает видимость. Они влияют на погоду и климат, охлаждая или согревая Землю,

– отметил Латуха.

Источники аэрозолей – это промышленные загрязнения атмосферы, дым от пожаров, пыль от пылевых бурь, морская соль, вулканический пепел и смог.

Синоптик опубликовал карту и написал, что темно-красным цветом обозначены высокие концентрации пыли. Они максимально снижают прозрачность атмосферы.