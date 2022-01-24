В Украину идет потепление: синоптики назвали дату

На смену сильным морозам уже вскоре придет оттепель. Потепление в Украине прогнозируют с четверга, 27 января.

В Украину идет оттепель

Температура воздуха поднимется выше нуля. В то же время с неба будет падать мокрый снег.

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С четверга в Украину начнет заходить более теплый воздух, снова температура воздуха повысится до оттепели, все закапает и начнет подтаивать,

– рассказала Наталья Диденко.

Дольше всего морозы задержатся в восточных областях. Однако и там уже на выходных прогнозируют потепление.

Прогноз погоды на 25 января

Во вторник в Украине прогнозируют снег во всех областях, кроме центральных. Ночью холоднее всего будет на Западе, в частности на Буковине и Закарпатье. Так, температура воздуха в этих областях опустится до -17 градусов. Днем столбики термометров поднимутся на несколько градусов.

Во Львове синоптики прогнозируют ночью -13...-15 градусов. Однако уже днем воздух прогреется до нуля.

На Востоке температура воздуха днем составит -2...-4 градуса. Северо-восточный ветер будет двигаться со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

В центральных регионах столбики термометров будут колебаться на уровне -4...-6 градусов. На дорогах Киева прогнозируют гололедицу.

Фрагмент публикации Натальи Диденко в фейсбуке:

Новая неделя, уже точно рабочая, в Украину пришла с морозной погодой. Самой интересной будет ситуация завтра в западных областях. Потому что ночь ожидается самой холодной среди всех регионов, -12...-17 градусов, а завтрашний день – самым теплым, 0...-5 градусов. Вот такой внушительный суточный контраст!

Днем атмосферный фронт подсунет облачный массив со снегом в западные области, на радость туристам и не знаю, на радость ли местным людям. Особенно тем, кто живет в горах.

Чтобы ветер не обижался, когда мы о нем вспоминаем в его штормовые молодые деньки, скажем, что 25-го января он прогнозируется преимущественно западным, умеренным, иногда даже слабым.

С четверга в Украину начнет заходить более теплый воздух, снова температура воздуха повысится до оттепели, все закапает и начнет подтаивать, вместе с нашими головами и сосудами.

Дольше всего продержатся морозными восточные области Украины, однако на выходных и там станет теплее.

Смотрим внимательно на погоду, следим за свежими прогнозами и доверяем лишь вменяемым и профессиональным источникам.