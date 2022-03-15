В Украину идет серьезное похолодание: где ударят морозы до -13 градусов

Украинская метеоролог Наталья Диденко рассказала, какая погода ожидается по всей территории Украины, где ударят морозы до -13 градусов, а где будет потепление до +12 градусов.

На своей странице в фейсбуке метеоролог в деталях описала какую погоду следует ожидать на территории Украины после 16 марта.

К теме На стороне Украины даже природа: погода на море заставила корабли врага вернуться на свои базы

Что синоптическое завтра нам принесет?

Со среды, 16 марта, в Украине ожидается похолодание.

На Харьковщине, Сумщине, Луганщине, Полтавщине будут самые низкие градусы: ночью -7-13, днем ​​-1-4 градуса.

На остальной территории Украины в ближайшую ночь -3-8 градусов, 16 марта днем ​​предполагается 0+5 градусов.

На западной Украине ожидается потепление: максимально будет +6+12 градусов.

16 марта в Украине будет преобладать сухая погода, только в Карпатах и ​​на Закарпатье возможен мокрый снег.

В Киеве в среду тоже немного похолодает: ночью -4, днем ​​+3 градуса. Осадков не предполагается.

Похолодание в Украине продлится до конца текущей недели, 20 марта.

На следующей неделе, хоть и не стремительно, но все же снова потеплеет.

Интересно – В Нацгвардии показали, как уничтожают врага: смотрите видео