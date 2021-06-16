Лето порадует жарой до +31 градуса: когда и где ждать потепления

Лето в этом году началось с дождей, гроз и шквалистых ветров по всей стране. Однако уже с 17 июня украинцев будет радовать настоящая летняя жара, которая с каждым последующим днем будет охватывать все больше областей.

Непогода начнет отступать уже 17 июня. Жителей большинства регионов ждет жаркий день.

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Прогноз погоды на 17 – 20 июня

17 июня. На Западе, Севере и в некоторых центральных областях будет светить солнце, осадков не ожидается. Столбики термометров достигнут +23... +29 градусов. Такой же будет температура и в восточных и южных регионах. Однако там все еще будут идти дожди, возможны также грозы.



Прогноз погоды на 17 июня / Скриншот с сайта Укргидрометцентра

18 июня. В этот день жарко и без дождей будет во всех западных, северных и центральных регионах. Воздух прогреется там еще больше – до +26... +31 градуса. На Востоке и Юге и в дальнейшем будут дожди и грозы, температура воздуха составит +23... +28 градусов.



Прогноз погоды на 18 июня / Скриншот с сайта Укргидрометцентра

19 – 20 июня. Жара сохранится в тех областях, где была в предыдущие 2 дня. И если 19 июня там еще могут набегать тучи, то 20 июня солнцу ничего не будет мешать дарить тепло. Кроме того, осадки оставят почти весь Восток. Дожди прогнозируют только в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях.



Прогноз погоды на 19 июня / Скриншот с сайта Укргидрометцентра



Прогноз погоды на 20 июня / Скриншот с сайта Укргидрометцентра

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