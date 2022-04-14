Украину избрали в три органа под эгидой Экономического и социального совета ООН

Украину избрали в состав 3 органов в рамках Экономического и социального Совета ООН. В частности, наше государство будет членом Комиссии по правам женщин и Комиссии по социальному развитию.

Выборы в состав органов системы ООН под эгидой ЭКОСОС прошли 13 апреля. Украину впервые представили в состав Постоянного форума по вопросам коренных народов на период 2023 – 2025 годов.

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Украину избрали в три органа системы ООН

Членом Постоянного форума по вопросам коренных народов Украины будет представитель крымских татар Сулейман Мамутов. Он одержал победу подавляющим большинством голосов, обойдя представителя России.

В рамках этого форума Украина будет прилагать максимальные усилия, чтобы сохранить права и свободы коренных народов, в том числе на временно оккупированных территориях.

В составе Форума украинская сторона продолжит процесс реализации коллективных прав коренных народов и будет разрабатывать рекомендации с целью полного применения положений Декларации ООН о правах коренных народов.

– рассказали в МИД.

Кроме этого, Украину также избрали в состав Комиссии по положению женщин и Комиссии по социальному развитию на период 2023-2027 годов. Они являются важными площадками, в частности, для противодействия преступлениям страны-террористки. Украина будет работать над обеспечением прав женщин и содействием соцзащиты в военное и мирное время.

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