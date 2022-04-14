Вибори до складу органів системи ООН під егідою ЕКОСОР відбулися 13 квітня. Україну вперше представили до складу Постійного форуму з питань корінних народів на період 2023 – 2025 років.
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Членом Постійного форуму з питань корінних народів від України буде представник кримських татар Сулейман Мамутов. Він здобув перемогу переважною більшістю голосів, обійшовши представника від Росії.
В межах цього форуму Україна докладатиме максимальних зусиль, аби зберегти права та свободи корінних народів, зокрема на тимчасово окупованих територіях.
У складі Форуму українська сторона продовжить процес реалізації колективних прав корінних народів та розроблятиме рекомендації з метою повного застосування положень Декларації ООН про права корінних народів,
– розповіли у МЗС.
Окрім цього, Україну також обрали до складу Комісії зі становища жінок та Комісії з соціального розвитку на період 2023 – 2027 років. Вони є важливими майданчиками, зокрема для протидії злочинам країни-терористки. Україна працюватиме над забезпеченням прав жінок та сприянням соцзахисту у воєнний та мирний час.
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