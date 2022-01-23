В Украину летит вторая партия летального вооружения от США: появились фото

США отправили в Украину уже вторую партию военной помощи. Самолет с летальным вооружением отправился в Киев 23 января.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24. Благодаря ему каждый имеет возможность в режиме реального времени наблюдать на карте за самолетами во всем мире.

Ранее В США неожиданно заявили, что не исключают военного ответа на агрессию России против Украины

Самолет должен прибыть в Киев еще 23 января

Вооружение погрузили на американский борт N756CA. Он уже вылетел с авиационной базы Военно-воздушных сил США, расположенной в Калифорнии. Именно это воздушное судно доставляло накануне в Украину и первую партию военной помощи. Согласно информации Flightradar24, по состоянию на 17:45 самолет все еще в пути – над Дрезденом, то есть над территорией Германии, но уже приближается к Польше.

Самолет отправился в Украину / Скриншот

В сети показали первые фото

Как самолет грузили вооружением для ВСУ показали на сайте liveuamap. Это система онлайн-карт, которая позволяет вживую наблюдать за ходом военных конфликтов во всем мире. Украинские программисты запустили этот проект еще в феврале 2014 года. Тогда сервис помогал отличать факты от фейков относительно положения протестующих и силовиков в центре Киева.

Летальное вооружение уже летит в Украину / Фото Liveuamap

Это уже вторая партия военной помощи от США / Фото Liveuamap

Когда привезли предыдущую партию вооружения из США

В ночь на 22 января в украинском "Борисполе" сел самолет с первой партией военной помощи. Воздушное судно доставило 90 тонн летального оружия из США, а также другие боеприпасы.

Тогда американские дипломаты отметили в твиттере, что их страна будет продолжать оказывать такую помощь для поддержки ВСУ для защиты от российской агрессии.

Допустят ли США новое нападение России на Украину: смотрите видео