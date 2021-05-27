Украину могли не пригласить на саммит НАТО, чтобы не раздражать Путина, – эксперт

НАТО не нашло для Украины формата участия в саммите, который состоится 14 июня 2021 года. На фоне обострения ситуации возле украинских границ, такой сигнал точно не является положительным для нашей страны.

Есть несколько возможных причин, почему Альянс мог принять такое решение. Об этом рассказал эксперт фонда "Майдан иностранных дел" Александр Хара.

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По его словам, членам НАТО точно надо поговорить о растущей агрессии со стороны России в закрытом режиме. Соответственно и корректировать определенные стратегические вещи и поведение.

С другой стороны, возможно, непривлечение Украины к июньскому саммиту является позитивным сигналом европейским союзникам со стороны Соединенных Штатов. Эксперт предположил, что американцы могли не быть такими настойчивым, чтобы создать определенный дополнительный формат и пригласить туда наше государство.

Это могло бы лечь в общий подход Байдена – не раздражать Путина накануне встречи, которая состоится 16 июня,

– объяснил Хара.

И добавил, решение НАТО могло быть обусловлено и тем, что США сняли санкции с немецких частных лиц и компаний по строительству "Северного потока-2".

Германия и Франция не сильно бы хотели видеть Украину в дополнительном формате на саммите НАТО, – Хара

По мнению эксперта фонда "Майдан иностранных дел" Александра Хары, Германия и Франция точно не сильно бы хотели видеть Украину в таком дополнительном формате на саммите. Он вспомнил, эти страны еще в 2008 году были скептическими в отношении Украины. Фактически они были на стороне Путина, чтобы отсрочить предоставление нашему государству Плана действий относительно членства. Это стало таким сигналом для возможностей главы Кремля:

в августе 2008 года Россия начала войну против Грузии;

в 2014 году начала военные действия против Украины.

Хара оценил позиции Германии в этом вопросе как отрицание права Украины на самозащиту. Ведь наше желание стать членами Альянса – это попытка защититься от агрессивной политики России.

Эксперт объяснил, почему НАТО не нашло формата для участия Украины в саммите: