В Украину идет настоящее лето: прогноз погоды на 12 мая
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в четверг, 12 мая, будет теплой, как летом. Температура воздуха поднимется до +29 градусов.
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Выше всего воздух прогреется на Закарпатье. Там синоптики обещают +27...+29 градусов.
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Во всех других западных областях столбики термометров будут колебаться в пределах +25...+27 градусов. В то же время в Хмельницкой, Винницкой областях и Буковине будет на градус теплее.
Кроме того, в западных и северных регионах прогнозируется гроза. Поэтому при выходе из дома рекомендуем прихватить с собой зонтик. Также будет достаточно ветрено – юго-западный ветер будет двигаться со скоростью 7 – 12 метров в секунду.
В Центре Украины, а также на Востоке и Юге осадков не следует ожидать. В восточных областях будет свежее – +21…+23 градусов, а в Луганске – +20…+22 градусов.
В южных регионах температура будет разной. Так, в Крыму и Херсоне синоптики обещают +21...+23 градуса, а в Одессе и Николаеве – +25...+27 градусов.
Наталья Диденко предупредила о штормовом ветре
Синоптик Наталья Диденко прогнозирует на 12 мая сильные порывы ветра, которые будут достигать штормовых. По ее данным, ветер будет двигаться со скоростью 15 – 20 метров в секунду. Дождь сначала выпадет в западных регионах, а к вечеру сдвинется и на Север.
В зоне атмосферного фронта, который принесет дожди, будут наблюдаться значительные температурные контрасты, поэтому вероятность гроз высокая. Внимательно прислушивайтесь к грому и не пугайтесь его,
– подчеркнула Диденко.
Она добавила, что в Киеве осадки выпадут ближе к вечеру.
Прогноз погоды в городах Украины
Ужгород – +27...+29
Львов – +25...+27
Ивано-Франковск – +25...+27
Тернополь – +25...+27
Черновцы – +26...+28
Хмельницкий – +25...+27
Луцк – +25...+27
Ровно – +25...+27
Житомир – +25...+27
Винница – +26...+28
Одесса – +25...+27
Николаев – +25...+27
Херсон – +21...+23
Симферополь – +21...+23
Кропивницкий – +25...+27
Черкассы – +25...+27
Чернигов – +25...+27
Сумы – +12...+14
Полтава – +15...+17
Днепр – +16...+18
Запорожье – +16...+18
Донецк – +13...+15
Луганск – +12...+14
Харьков – +12...+14
Киев – +17...+19
Прогноз погоды на 12 мая / Карта Укргидрометцентра.