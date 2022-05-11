В Украину идет настоящее лето: прогноз погоды на 12 мая

Погода в Украине в четверг, 12 мая, будет теплой, как летом. Температура воздуха поднимется до +29 градусов.

Жара и грозы: какой будет погода

Выше всего воздух прогреется на Закарпатье. Там синоптики обещают +27...+29 градусов.

В преддверии грозы сильно затопило Ровно: фото и видео непогоды

Во всех других западных областях столбики термометров будут колебаться в пределах +25...+27 градусов. В то же время в Хмельницкой, Винницкой областях и Буковине будет на градус теплее.

Кроме того, в западных и северных регионах прогнозируется гроза. Поэтому при выходе из дома рекомендуем прихватить с собой зонтик. Также будет достаточно ветрено – юго-западный ветер будет двигаться со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

В Центре Украины, а также на Востоке и Юге осадков не следует ожидать. В восточных областях будет свежее – +21…+23 градусов, а в Луганске – +20…+22 градусов.

В южных регионах температура будет разной. Так, в Крыму и Херсоне синоптики обещают +21...+23 градуса, а в Одессе и Николаеве – +25...+27 градусов.

Наталья Диденко предупредила о штормовом ветре

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует на 12 мая сильные порывы ветра, которые будут достигать штормовых. По ее данным, ветер будет двигаться со скоростью 15 – 20 метров в секунду. Дождь сначала выпадет в западных регионах, а к вечеру сдвинется и на Север.

В зоне атмосферного фронта, который принесет дожди, будут наблюдаться значительные температурные контрасты, поэтому вероятность гроз высокая. Внимательно прислушивайтесь к грому и не пугайтесь его,

– подчеркнула Диденко.

Она добавила, что в Киеве осадки выпадут ближе к вечеру.

Прогноз погоды в городах Украины

Ужгород – +27...+29

Львов – +25...+27

Ивано-Франковск – +25...+27

Тернополь – +25...+27

Черновцы – +26...+28

Хмельницкий – +25...+27

Луцк – +25...+27

Ровно – +25...+27

Житомир – +25...+27

Винница – +26...+28

Одесса – +25...+27

Николаев – +25...+27

Херсон – +21...+23

Симферополь – +21...+23

Кропивницкий – +25...+27

Черкассы – +25...+27

Чернигов – +25...+27

Сумы – +12...+14

Полтава – +15...+17

Днепр – +16...+18

Запорожье – +16...+18

Донецк – +13...+15

Луганск – +12...+14

Харьков – +12...+14

Киев – +17...+19



Прогноз погоды на 12 мая / Карта Укргидрометцентра.