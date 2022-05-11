Спека і грози: якою буде погода
Найвище повітря прогріється на Закарпатті. Саме там синоптики обіцяють +27...+29 градусів.
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В усіх інших західних областях стовпчики термометрів коливатимуться у межах +25...+27 градусів. Водночас на Хмельниччині, Вінниччині та Буковині буде на градус тепліше.
Крім того, у західних та північних регіонах прогнозують грозу. Тому при виході з дому радимо прихопити з собою парасольку. Також буде доволі вітряно – південно-західний вітер рухатиметься зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду.
У Центрі України, а також на Сході та Півдні опадів очікувати не слід. У східних областях буде свіжіше – +21...+23 градусів, а в Луганську – +20...+22 градусів.
У південних регіонах температура буде різною. Так, у Криму та Херсоні синоптики обіцяють +21...+23 градусів, а в Одесі та Миколаєві – +25...+27 градусів.
Наталка Діденко попередила про штормовий вітер
Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує на 12 травня сильні пориви вітру, які сягатимуть штормових. За її даними, вітер рухатиметься зі швидкістю 15 – 20 метрів на секунду. Дощ спершу випаде у західних регіонах, а до вечора посунеться і на Північ.
У зоні атмосферного фронту, який принесе дощі, спостерігатимуться досить значні температурні контрасти, тому ймовірність гроз висока. Уважно прислухайтеся до грому і не лякайтеся його,
– наголосила Діденко.
Вона додала, що в Києві опади випадуть ближче до вечора.
Прогноз погоди у містах України
Ужгород – +27...+29
Львів – +25...+27
Івано-Франківськ – +25...+27
Тернопіль – +25...+27
Чернівці – +26...+28
Хмельницький – +25...+27
Луцьк – +25...+27
Рівне – +25...+27
Житомир – +25...+27
Вінниця – +26...+28
Одеса – +25...+27
Миколаїв – +25...+27
Херсон – +21...+23
Сімферополь – +21...+23
Кропивницький – +25...+27
Черкаси – +25...+27
Чернігів – +25...+27
Суми – +12...+14
Полтава – +15...+17
Дніпро – +16...+18
Запоріжжя – +16...+18
Донецьк – +13...+15
Луганськ – +12...+14
Харків – +12...+14
Київ – +17...+19
Прогноз погоди на 12 травня / Карта Укргідрометцентру