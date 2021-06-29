На Украину надвигаются страшные грозы и шквальный ветер

29 июня 2021 , 12:17
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Источник:

Укргидрометцентр

Синоптики предупредили о значительном ухудшении погодных условий на всей территории Украины. Из-за этого они даже объявили первый уровень опасности.

Непогода частично обойдет южные области. На остальной территории – грозы и град.

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Где ждать непогоду

Синоптики заявили, что к концу 29 июня в Украине будет град, ливни, грозы и шквальные порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.

Благоприятные погодные условия будут только в:

  • Одесской;
  • Николаевской;
  • Херсонской областях;
  • в оккупированном Крыму.


Непогода придет в Украину 29 мая / Фото Укргидрометцентра

Какой будет погода в июле

Согласно прогнозу синоптиков, погода в июле будет довольно жаркой. Часто температура воздуха "будет переваливать" за +30. Хотя второй месяц лета будет богаче дождями, чем первый.

Температура воздуха

  • Средняя температура воздуха днем составит +27...+32 градуса. На севере и в центре до +30 термометр обычно не будет дотягивать. Июльские ночи тоже будут теплыми – +15...+16 градусов.
  • Жарче всего будет на востоке и юге. В середине месяца столбики термометров достигнут +32...+34. Вместе с тем в начале и в конце июля обещают +30...+32.
Автор: Альона Захарова