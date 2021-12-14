"Украину накачивают оружием" и "угроза НАТО": Путин поговорил с Макроном

Владимир Путин провел разговор с Эммануэлем Макроном. Политики обсудили Украину, в частности вопросы вооружения и якобы угрозы со стороны НАТО.

На сайте Кремля заявили, что, обменявшись мнениями об усилиях по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в обеих странах, лидеры сосредоточились на обсуждении актуальных международных тем, в частности Украины.

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Детали разговора Путина и Макрона об Украине

Путин пожаловался французскому коллеге на якобы нарушение минских соглашений со стороны Украины. Мол, Киев якобы "обостряет ситуацию на линии соприкосновения, потакая западным странам", которые к тому же "накачивают Украину современным оружием".

Весь цивилизованный мир имеет другое мнение – на самом деле Москва нарушает все договоренности и стягивает войска к украинским границам. Россию призывают прекратить это из-за угрозы мощных санкций.

Кроме того, глава государства-агрессора уже традиционно говорил и о НАТО.

Президент подчеркнул важность немедленного запуска международных переговоров для выработки юридически зафиксированных гарантий, что сделают невозможным любое дальнейшее продвижение НАТО на восток,

– пишут на сайте главы Кремля.

Свои опасения относительно возможного размещения мощностей Альянса в Украине Путин высказал и Макрону. К слову, по этому же случаю он жаловался и Джо Байдену. Однако натолкнулся на резкий и категоричный ответ.

Здесь подробно Никто не имеет права диктовать, – Байден отверг требование о невступлении Украины в НАТО

Поэтому глава Кремля призвал Францию с "пониманием отнестись к высказанным им беспокойствам и принять участие в обсуждении".

США об увеличении военного присутствия на восточном фланге НАТО

На днях стало известно, что в Вашингтоне рассматривают возможность размещения дополнительного контингента войск в восточноевропейских странах Альянса в случае усиления агрессии со стороны России.

Там так же отметили, что ведут прямые переговоры по ситуации как с Киевом, так и с Москвой.

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