Украину накроет густой туман: в каких регионах ждать ограниченную видимость

28 октября 2021 , 15:53
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Источник:

ГСЧС

В ГСЧС предупредили украинцев о сильном тумане. Из-за этого 29 октября в некоторых регионах возможна ограниченная видимость.

Ночью и утром 29 октября густой туман накроет западные, северные и центральные области Украины.

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В регионах будет низкая видимость

Из-за густого тумана на Западе, Севере и в Центре будет видимость 200 – 500 метров. В Киеве и области она будет несколько выше – 250 – 500 метров.

ГСЧС из-за тумана объявила на ночь и утро 29 октября 1 уровень опасности, то есть желтый.

Водителей призывают быть осторожными на дорогах, соблюдать дистанцию и избегать опасных маневров.

Рекомендации ГСЧС для водителей

  • Выбирайте такую скорость для езды, чтобы можно было затормозить в случае появления неожиданного препятствия.
  • Обязательно включайте фары и противотуманные фонари.
  • Внимательно следите за сигналами водителей, авто которых двигаются впереди.
  • Не допускайте резкое торможение без особых на то причин.
  • При остановке, плавно тормозя, займите место на обочине и включите аварийную сигнализацию, чтобы обозначить габариты вашего автомобиля.
Автор: Іван Магуряк