Украину накроет густой туман: в каких регионах ждать ограниченную видимость
28 октября 2021 , 15:53Читати новину українською
Источник:ГСЧС
В ГСЧС предупредили украинцев о сильном тумане. Из-за этого 29 октября в некоторых регионах возможна ограниченная видимость.
Ночью и утром 29 октября густой туман накроет западные, северные и центральные области Украины.
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В регионах будет низкая видимость
Из-за густого тумана на Западе, Севере и в Центре будет видимость 200 – 500 метров. В Киеве и области она будет несколько выше – 250 – 500 метров.
ГСЧС из-за тумана объявила на ночь и утро 29 октября 1 уровень опасности, то есть желтый.
Водителей призывают быть осторожными на дорогах, соблюдать дистанцию и избегать опасных маневров.
Рекомендации ГСЧС для водителей
- Выбирайте такую скорость для езды, чтобы можно было затормозить в случае появления неожиданного препятствия.
- Обязательно включайте фары и противотуманные фонари.
- Внимательно следите за сигналами водителей, авто которых двигаются впереди.
- Не допускайте резкое торможение без особых на то причин.
- При остановке, плавно тормозя, займите место на обочине и включите аварийную сигнализацию, чтобы обозначить габариты вашего автомобиля.