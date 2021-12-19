Украину накроет мокрым снегом и дождем: прогноз погоды на 20 декабря

Погода в Украине в понедельник, 20 декабря, будет богата осадками. Только в Одесской области – сухо. В остальных регионах, или дождливо, или будет падать мокрый снег.

Во всех западных и северных областях синоптики обещают снегопады. Центральным областям повезло меньше – там надо ждать снег с дождем.

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В большинстве областей Украины прогнозируют осадки

Похожая ситуация и на Востоке и Юге – там тоже будет мокрый снег или снег с дождем. Жителям Крыма следует быть готовыми к дождям днем 20 декабря, ночью тоже будет дождливо, однако будет падать и снег.

Что касается температурных показателей, то теплее всего будет именно на полуострове, Одесской, Херсонской, Николаевской областях, а также в Запорожье. Там воздух прогреется до +2..+4.

До +1...+3 поднимутся столбики термометров на Закарпатье. Холоднее всего будет в северных и западных регионах Украины 0...-2. В остальных областях показатели будут в пределах -1...1.

Погода в городах Украины 20 декабря

В Киеве 20 декабря днем и ночью будет падать снег. Ветер северо-западный со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Температура 0...-2.

Ужгород – +1...+3

Львов – 0...-2

Ивано-Франковск – 0...-2

Тернополь – 0...-2

Черновцы – 0...-2

Хмельницкий – 0...-2

Луцк – 0...-2

Ровно – 0...-2

Житомир – 0...-2

Винница – 0...+2

Одесса – + 2...+4

Николаев – + 2...+4

Херсон – + 2...+4

Симферополь – + 2...+4

Кропивницкий – -1...+1

Черкассы – -1...+1

Чернигов – 0...-2

Сумы – 0...-2

Полтава – -1...+1

Днепр – -1...+1

Запорожье – + 2...+4

Донецк – -1...+1

Луганск – -1...+1

Харьков – -1...+1

Киев – 0...-2



Прогноз погоды на 20 декабря / Укргидрометцентр