Украину накроет снег и штормовой ветер: в каких регионах ждать непогоду

В Украину 27 января возвращается сильный ветер. Сначала он накроет западные и северные регионы.

На Украину надвигается ненастье

Скандинавские атмосферные фронты принесут в четверг влажность и снег. Осадки прогнозируют во всех областях, кроме восточных.

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Самую низкую температуру воздуха обещают на Востоке. Там она опустится до -9...-13 градусов ночью и -3...-8 градусов днем. Теплее всего будет в Житомирской и Киевской областях. Там столбики термометров будут на уровне 0...-2 градусов.

На Западе и Севере ветер начнет усиливаться до штормового. Уже в пятницу он накроет всю Украину.

Конец недели будет в Украине сравнительно теплым, с оттепелью (и на Востоке потеплеет), ветреным, с периодическими осадками,

– рассказала Наталья Диденко.

В Киеве прогнозируют гололед

В столице в четверг будет плохая видимость. Поэтому водителям нужно быть особенно внимательными и аккуратными, а также включать фары. Из-за мокрого снега на дорогах будет "каша". Кроме того, прогнозируют гололед.

Ветер с Запада посетит столицу уже во второй половине дня.

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Утром 25 января в горах Черновицкой области зафиксировали -33 градуса мороза. Вся местность была покрыта толстым слоем снега. Местные жители рассказали, что таких сильных морозов у ​​них уже давно не было.

Полный текст публикации синоптикини Наталки Диденко в фейсбуке:

Четверг в Украине будет со снегом и мокрым снегом.

Атмосферные фронты скандинавской циклонической семейки принесут завтра влажную, с осадками, погоду практически повсюду, кроме восточных областей.

Начнет усиливаться ветер до штормовых значений, сначала будет задувать на Западе и Севере, а послезавтра, в пятницу, практически везде по Украине ветер будет сильным.

Температура воздуха самой низкой ожидается в восточной части и на северо-востоке, ночью до -9...-13, днем ​​-3...-8 градусов.

На Севере теплее будет в Житомирской и Киевской областях, днем ​​0…-2 градуса. В Черниговской и Сумской – еще холоднее, -4...-7 градусов.

На Западе от 2 мороза до 2 тепла.

В Центре градусам явно нужно к офтальмологу, потому что будут смотреть непонятно куда: Виннитчина около нуля, Кропивницкий с районами и Черкасщина - -1...-3 градуса, Полтавщина, Днепр с районами - -3...-7 градусов.

На Юге в Одесской области – 0…+1 градус, в Николаевской, Херсонской областях и в Крыму – 0…3 градусов мороза, в Запорожье –2…5 градусов.

В Киеве 27 января ожидается снег и мокрый снег, на дорогах и тротуарах дополнительно каша, гололедица – берегите себя и обувь. Видимость – не очень, облачно, водители, не забывайте включать фары.

Ветер с запада завтра усилится во второй половине дня!

В течение четверга температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 2 мороза до 1 тепла.

Конец недели будет в Украине сравнительно теплым, с оттепелью (и на Востоке потеплеет), ветреным, с периодическими осадками.