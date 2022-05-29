Украину накроют дожди и грозы: прогноз погоды на 30 мая
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в понедельник, 30 мая, будет теплой и дождливой. Солнце будет сиять только на Востоке и на Юге.
Прохладнее всего будет на Западе. Там синоптики прогнозируют только +20…+22 градуса тепла. Кроме того, аналогичный температурный прогноз для жителей Одесщины.
Заметьте , Чехия тоже пострадала от мощных штормов с градом.
Между тем, на Востоке прогнозируют настоящую жару. В частности, в Донецкой и Луганской области прогнозируют до +29 градусов тепла. Южные области также смогут ощутить настоящее лето в предпоследний день весны. В частности, в Запорожской и Херсонской областях прогнозируется до +28 градусов.
По данным синоптиков, в Симферополе также было жарко. Там обещают +26…+28 градусов.
В Киеве синоптики обещают только +21...+23 градуса. Кроме того, местным жителям рекомендуют не выходить из дома без зонтов. Столицу накроют грозы.
В течение дня осадки прогнозируют на всей территории Украины, кроме Востока и Юга, а также – Крыма. На Западе обещают дожди. В северных и центральных областях – грозы.
Прогноз синоптикини Диденко
Наталья Диденко сообщила, что 30 мая Украину посетит циклон с атмосферными фронтами. Украинская синоптика не анонсировала кратковременные дожди и грозы.
При грозах возможны шквалы. Ветер ожидается в понедельник юго-восточный, на Западе Украины северо-западный. Будет умеренным, в западных и северных областях – порывистым,
– подчеркнула синоптикиня.
Она предупредила, что температура воздуха будет колебаться в большинстве областей в пределах +20…+25 градусов.
В столице Украины 30 мая пройдут кратковременные дожди с грозами. По словам синоптикини, иногда возможно усиление ветра до сильного.
Прогноз погоды в городах Украины.
Ужгород – +21...+23
Львов – +20...+22
Ивано-Франковск – +21...+23
Тернополь – +21...+23
Черновцы – +22...+24
Хмельницкий – +21...+23
Луцк – +20...+22
Ровно – +20...+22
Житомир – +21...+23
Винница – +26...+28
Одесса – +20...+22
Николаев – +25...+27
Херсон – +26...+28
Симферополь – +26...+28
Кропивницкий – +26...+28
Черкассы – +25...+27
Чернигов – +21...+23
Сумы – +21...+23
Полтава – +24...+26
Днепр – +26...+28
Запорожье – +26...+28
Донецк – +27...+29
Луганск – +27...+29
Харьков – +26...+28
Киев – +21...+23
Прогноз погоды в Украине на 30 мая / Карта Укргидрометцентра.