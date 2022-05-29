Украину накроют дожди и грозы: прогноз погоды на 30 мая

Погода в Украине в понедельник, 30 мая, будет теплой и дождливой. Солнце будет сиять только на Востоке и на Юге.

Прохладнее всего будет на Западе. Там синоптики прогнозируют только +20…+22 градуса тепла. Кроме того, аналогичный температурный прогноз для жителей Одесщины.

Заметьте , Чехия тоже пострадала от мощных штормов с градом.

Между тем, на Востоке прогнозируют настоящую жару. В частности, в Донецкой и Луганской области прогнозируют до +29 градусов тепла. Южные области также смогут ощутить настоящее лето в предпоследний день весны. В частности, в Запорожской и Херсонской областях прогнозируется до +28 градусов.

По данным синоптиков, в Симферополе также было жарко. Там обещают +26…+28 градусов.

В Киеве синоптики обещают только +21...+23 градуса. Кроме того, местным жителям рекомендуют не выходить из дома без зонтов. Столицу накроют грозы.

В течение дня осадки прогнозируют на всей территории Украины, кроме Востока и Юга, а также – Крыма. На Западе обещают дожди. В северных и центральных областях – грозы.

Прогноз синоптикини Диденко

Наталья Диденко сообщила, что 30 мая Украину посетит циклон с атмосферными фронтами. Украинская синоптика не анонсировала кратковременные дожди и грозы.

При грозах возможны шквалы. Ветер ожидается в понедельник юго-восточный, на Западе Украины северо-западный. Будет умеренным, в западных и северных областях – порывистым,

– подчеркнула синоптикиня.

Она предупредила, что температура воздуха будет колебаться в большинстве областей в пределах +20…+25 градусов.

В столице Украины 30 мая пройдут кратковременные дожди с грозами. По словам синоптикини, иногда возможно усиление ветра до сильного.

Прогноз погоды в городах Украины.

Ужгород – +21...+23

Львов – +20...+22

Ивано-Франковск – +21...+23

Тернополь – +21...+23

Черновцы – +22...+24

Хмельницкий – +21...+23

Луцк – +20...+22

Ровно – +20...+22

Житомир – +21...+23

Винница – +26...+28

Одесса – +20...+22

Николаев – +25...+27

Херсон – +26...+28

Симферополь – +26...+28

Кропивницкий – +26...+28

Черкассы – +25...+27

Чернигов – +21...+23

Сумы – +21...+23

Полтава – +24...+26

Днепр – +26...+28

Запорожье – +26...+28

Донецк – +27...+29

Луганск – +27...+29

Харьков – +26...+28

Киев – +21...+23



Прогноз погоды в Украине на 30 мая / Карта Укргидрометцентра.