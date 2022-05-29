Найпрохолодніше буде на Заході. Там синоптики прогнозують лише +20...+22 градуси тепла. Окрім того, аналогічний температурний прогноз – для жителів Одещини.
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Тим часом на Сході прогнозують справжню спеку. Зокрема, на Донеччині та Луганщині прогнозують до +29 градусів тепла. Південні області також зможуть відчути справжнє літо в передостанній день весни. Зокрема, у Запорізькій та Херсонській областях прогнозують до +28 градусів.
За даними синоптиків, у Сімферополі також буле спекотно. Там обіцяють +26...+28 градусів.
У Києві синоптики обіцяють лише +21...+23 градуси. Окрім того, місцевим жителям рекомендують не виходити з дому без парасольок. Столицю накриють грози.
Загалом упродовж дня опади прогнозують на усій території України, окрім Сходу та Півдня, а також – Криму. На Заході обіцяють дощі. У північних та центральних областях – грози.
Прогноз синоптикині Діденко
Наталка Діденко повідомила, що 30 травня в Україну завітає циклон з атмосферними фронтами. Українська синоптикиня анонсувала короткочасні дощі та грози.
При грозах можливі шквали. Вітер очікується у понеділок південно-східний, на Заході України – північно-західний. Буде помірним, у західних та північних областях – рвучким,
– наголосила синоптикиня.
Вона попередила, що температура повітря коливатиметься у більшості областей в межах +20… +25 градусів.
В українській столиці 30 травня пройдуть короткочасні дощі з грозами. За словами синоптикині, іноді можливе посилення вітру до сильного.
Прогноз погоди у містах України 30 травня
Ужгород – +21...+23
Львів – +20...+22
Івано-Франківськ – +21...+23
Тернопіль – +21...+23
Чернівці – +22...+24
Хмельницький – +21...+23
Луцьк – +20...+22
Рівне – +20...+22
Житомир – +21...+23
Вінниця – +26...+28
Одеса – +20...+22
Миколаїв – +25...+27
Херсон – +26...+28
Сімферополь – +26...+28
Кропивницький – +26...+28
Черкаси – +25...+27
Чернігів – +21...+23
Суми – +21...+23
Полтава – +24...+26
Дніпро – +26...+28
Запоріжжя – +26...+28
Донецьк – +27...+29
Луганськ – +27...+29
Харків – +26...+28
Київ – +21...+23
Прогноз погоди в Україні на 30 травня / Карта Укргідрометцентру