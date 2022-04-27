Украину накроют грозы: прогноз погоды на 28 апреля
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в четверг, 28 апреля, будет теплой и дождливой. Большую часть страны укроют весенние грозы. Между тем, на Востоке, Юге и в Крыму будет сиять солнце.
На Западе будет достаточно прохладно, как для конца апреля. Температура воздуха прогреется только до +10…+14 градусов.
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На Востоке синоптики обещают +16…+19 градусов. На юге воздух прогреется до +20 градусов. В Симферополе обещают +17...+19 градусов.
В Киеве облачно с прояснениями. Температура воздуха прогреется только до +17…+19 градусов.
Прогноз синоптика Диденко
Наталья Диденко заявила, что четверг в Украине будет умеренно теплым. Теплые домашние брюки и носки еще актуальны.
Дожди пройдут в западных областях (кроме Волыни и Ровенщины), заденет осадками Одесскую, Винницкую область, южные районы Житомирщины и Киевщины,
– заявила Диденко.
Погода в городах Украины 28 апреля
Ужгород – +14...+16
Львов – +12...+14
Ивано-Франковск – +10...+12
Тернополь – +10...+12
Черновцы – +10...+12
Хмельницкий – +10...+12
Луцк – +11...+13
Ровно – +11...+13
Житомир – +12...+14
Винница – +10...+12
Одесса – +15...+17
Николаев – +17...+19
Херсон – +18...+20
Симферополь – +17...+19
Кропивницкий – +13...+15
Черкассы – +12...+14
Чернигов – +12...+14
Сумы – +12...+14
Полтава – +13...+15
Днепр – +16...+18
Запорожье – +17...+19
Донецк – +17...+19
Луганск – +16...+18
Харьков – +16...+18
Киев – +12...+14
Прогноз погоды на 28 апреля / Карта Укргидрометцентра.