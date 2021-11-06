Украину накрыло туманом: в каких областях плохая видимость
Источник:ГСЧС
В ГСЧС предупредили об опасных погодных условиях 6 ноября. Юго-восточные и южные области накрыло густым туманом. Также в нескольких регионах – чрезвычайная пожарная опасность.
В Укргидрометцентре отметили, что уровень опасности I – желтый.
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Видимость в регионах, накрывших туман, достигает всего 200 – 500 метров.
Какие области находятся в плену тумана:
- Одесская,
- Херсонская,
- Николаевская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Кировоградская,
- Днепропетровская.
Предупреждение о тумане в Украине / Карта Укргидрометцентра
Накануне в Одесском аэропорту отменяли рейсы
Отметим, что накануне сильный туман был в Одесской области. Сложная ситуация была на Одесском аэродроме: часть рейсов пришлось отменить, а часть перенаправили на запасные аэродромы. Видимость в зоне посадки не превышала 400 метров.
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В Украине также чрезвычайная пожарная опасность
Также в Укргидрометцентре предупредили о чрезвычайной пожарной опасности 6 – 7 ноября. Такое предупреждение актуально для Винницкой и большинства районов Хмельницкой, Ровненской, Волынской, Тернопольской и Донецкой областей.