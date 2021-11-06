Украину накрыло туманом: в каких областях плохая видимость

В ГСЧС предупредили об опасных погодных условиях 6 ноября. Юго-восточные и южные области накрыло густым туманом. Также в нескольких регионах – чрезвычайная пожарная опасность.

В Укргидрометцентре отметили, что уровень опасности I – желтый.

Солнце, местами дождь и туман: прогноз погоды на 6 ноября

Видимость в регионах, накрывших туман, достигает всего 200 – 500 метров.

Какие области находятся в плену тумана:

Одесская,

Херсонская,

Николаевская,

Запорожская,

Донецкая,

Кировоградская,

Днепропетровская.



Предупреждение о тумане в Украине / Карта Укргидрометцентра

Накануне в Одесском аэропорту отменяли рейсы

Отметим, что накануне сильный туман был в Одесской области. Сложная ситуация была на Одесском аэродроме: часть рейсов пришлось отменить, а часть перенаправили на запасные аэродромы. Видимость в зоне посадки не превышала 400 метров.

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В Украине также чрезвычайная пожарная опасность

Также в Укргидрометцентре предупредили о чрезвычайной пожарной опасности 6 – 7 ноября. Такое предупреждение актуально для Винницкой и большинства районов Хмельницкой, Ровненской, Волынской, Тернопольской и Донецкой областей.